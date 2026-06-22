Πάει προς απόσυρση ο Δρυμιώτης

Η περισπούδαστη και επιδεικνυόμενη διαρκώς πολυπραγμοσύνη, η ευκολία στου χαρακτηρισμούς, η αθεράπευτη και ενοχλητική ξερολίαση… πληρώνονται στη ζωή, καθώς όλο αυτό το εκρηκτικό μίγμα υπεροψίας και δογματισμού, οδηγεί σε απίθανα λάθη με μαθηματικό τρόπο.

Κάπως έτσι την πάτησε ο κήνσορας και εκλογικός γκουρού από το φιλοκυβερνητικό «πανέρι» – με την πολιτική έννοια του όρου – Ανδρέας Δρυμιώτης. Ο οποίος είπε το περίεργο, ότι εάν η ΝΔ πέσει κάτω από το 25%, τότε οι αντίπαλοί της θα κάνουν κυβέρνηση συνεργασίας για να πάνε τον Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο. Το είπε μάλιστα με μία βεβαιότητα που προκαλεί απορίες, καθώς κανείς μέχρι τώρα δεν έχει συνδέσει αυτά τα δύο πράγματα.

Υποθέτω λοιπόν πως όταν βγει ξανά σε τηλεοπτικό πάνελ θα τον ρωτήσουν άπαντες τι ακριβώς εννοούσε με τη φράση αυτή και πώς του ήρθε να συνδέσει την εκλογική ήττα ενός πρωθυπουργού με μία ποινική διαδικασία.

Αλλά, για να δούμε, θα έχει την απρονοησία να ξαναβγεί, ιδίως σε μη «προστατευμένο» τηλεοπτικό περιβάλλον;

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