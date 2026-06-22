Κλείδωσαν για το ΠΑΣΟΚ ο Αποστολάκης στην Α’ Πειραιά και ο Παπαθεοδώρου στην Α’ Αθήνας

«Γεμίζει» τα ψηφοδέλτιά του το ΠΑΣΟΚ με «επιστροφές» στελεχών και μεταγραφές από το… πάνω ράφι που λένε και στα ποδοσφαιρικά αυτή την περίοδο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι «έκλεισε» ο Ευάγγελος Αποστολάκης για την Α’ Πειραιά, ενώ ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, που είχε συνεργαστεί στις ευρωεκλογές με τον Ανδρέα Λοβέρδο, θα είναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία για τον κ. Αποστολάκη, αυτό θα σημάνει και το τέλος μίας πολύμηνης συζήτησης για τον επόμενο πολιτικό σταθμό του πρώην υπουργού, εκλεγμένου στη Βουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρέθηκε κοντά και στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη και είναι στο μεταξύ ανεξάρτητος βουλευτής.

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