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22.06.2026 09:27

Κλείδωσαν για το ΠΑΣΟΚ ο Αποστολάκης στην Α’ Πειραιά και ο Παπαθεοδώρου στην Α’ Αθήνας

22.06.2026 09:27
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«Γεμίζει» τα ψηφοδέλτιά του το ΠΑΣΟΚ με «επιστροφές» στελεχών και μεταγραφές από το… πάνω ράφι που λένε και στα ποδοσφαιρικά αυτή την περίοδο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι «έκλεισε» ο Ευάγγελος Αποστολάκης για την Α’ Πειραιά, ενώ ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, που είχε συνεργαστεί στις ευρωεκλογές με τον Ανδρέα Λοβέρδο, θα είναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία για τον κ. Αποστολάκη, αυτό θα σημάνει και το τέλος μίας πολύμηνης συζήτησης για τον επόμενο πολιτικό σταθμό του πρώην υπουργού, εκλεγμένου στη Βουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρέθηκε κοντά και στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη και είναι στο μεταξύ ανεξάρτητος βουλευτής.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 09:38
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