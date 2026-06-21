Σιακαντάρης: Η βελόνα του ΠΑΣΟΚ κόλλησε γιατί είναι ταυτισμένο με το μνημόνιο και τη διαφθορά όχι λόγω Ανδρουλάκη

Στην κριτική που δέχτηκε για την πρόσφατη αναφορά του στο πλαίσιο τηλεοπτικής συνέντευξης (One channel) σχετικά με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ που όπως είπε είναι κόμματα «τοξικά» κι έχουν τελειώσει, απάντησε με ανάρτησή του στο Facebook, ο Γιώργος Σιακαντάρης.

Στην απάντησή του, αφενός δείχνει να επιμένει για το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει, αφού όπως λέει λέγοντας, συγκινεί πλέον ένα 10- 12% αφετέρου ότι η βελόνα του έχει κολλήσει λόγω του ότι στη συνείδηση των πολιτών ταυτίζεται με το μνημόνιο και τη διαφθορά, όχι λόγω Ανδρουλάκη. Μάλιστα, χαρακτηρίζει «άδικες» τις επιθέσεις στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα περί «τοξικότητας» που καταλόγισε σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν τα επαναλαμβάνει, ούτε αναφέρεται εκ νέου στον ΣΥΡΙΖΑ.

Τι αναφέρει αναλυτικά στην ανάρτησή του:

«Δέχομαι το 2026 προσωπικές επιθέσεις για απόψεις που έχω εκφράσει από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 τόσο σε άρθρα μου όσο και σε κατ ιδιαν συνομιλιες μου με τις κατά καιρούς ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ. Ως ιδιομορφος εκφραστης της ελληνικης σοσιαλδημοκρατιας, τη πιο σημαντική συνιστώσα της πληθυντικης Αριστεράς, το ΠΑΣΟΚ ειναι το κόμμα που με τον Ανδρέα Παπανδρέου ενοποίησε την ελληνική κοινωνία και έφερε κράτος πρόνοιας για πρώτη φορά στην Ελλαδα και με τον Κώστα Σημίτη εβαλε τη χωρα στον πυρηνα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δυστυχώς και αδίκως όμως για 9 στους 10 πολίτες σήμερα ταυτίζεται με το μνημόνιο και τη διαφθορά. Ετσι το όνομα ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκινεί μόνο ένα 10 με 12%. Η βελόνα του έχει κολλήσει γι αυτό το λόγο και όχι λόγω του Ανδρουλακη. Είναι αδικες οι εναντίον του επιθέσεις. Κανείς δεν μπορεί να το πάει πέρα από αυτό με αυτό το όνομα. Αυτά λέω και γράφω από το 2010 και ύστερα. Αυτά για όσους και όσες ενδιαφέρονται για σοβαρή συζήτηση. Οι άλλοι και οι άλλες ας συνεχίζουν να υβριζουν. Φεισμπουκικη δημοκρατία έχουμε άλλωστε. Όλα τα λουλούδια ανθίζουν. Αν και όπως πολύ έξυπνα εγραψε ο Αντωνης Λιακος μερικά είναι τσουκνίδες. Και αυτές όμως μερικές φορές κάνουν καλό».

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