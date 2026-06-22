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22.06.2026 09:38

Εξελίξεις α λα Βρετανία και στην Ελλάδα ονειρεύεται η δεξιά της Δεξιάς

22.06.2026 09:38
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Δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της η… βαθιά Δεξιά – κάποιοι τη λένε και… Καραμανλική ή Σαμαρική – με τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Εκεί όπου η εξέγερση των εσωκομματικών αντιπάλων του Κιρ Στάρμερ είναι πολύ κοντά στο να οδηγήσει τον Βρετανό πρωθυπουργό στην παραίτηση.

Με τίτλο «Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδο: το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό», η Εστία που κατά τεκμήριο εκφράζει τη σκληρή δεξιά βάση της ΝΔ, μοιάζει να προσδοκά τα ίδια και δω: Η ΝΔ, ή έστω η ευρύτερη παράταξη (πολυκατοικία) της Δεξιάς να ρίξει τον Μητσοτάκη!

Βέβαια, στη Βρετανία η εξέγερση κατά του Στάρμερ αφορά στο Εργατικό Κόμμα και όχι στο Συντηρητικό.

Και επίσης εκεί οι «δελφίνοι» είχαν τα… «άντερα» να προχωρήσουν.

Γιατί δεν πιέζει τη ιστορική και παρεμβατική εφημερίδα τους εδώ «δελφίνους» να τολμήσουν το ίδιο; Ή μήπως σε αυτούς απευθύνεται το πρωτοσέλιδο;

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