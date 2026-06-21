Βρετανία: Σενάρια περί παραίτησης Στάρμερ τη Δευτέρα προκαλούν πολιτική αναταραχή – Διαψεύδει κυβερνητική πηγή

Έντονη πολιτική αναστάτωση επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα της εφημερίδας Observer ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του τη Δευτέρα και να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των Εργατικών.

Ωστόσο, κυβερνητική πηγή διέψευσε ουσιαστικά τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσηλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας.

Η πίεση προς τον Βρετανό πρωθυπουργό αυξάνεται εδώ και μήνες, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά την Παρασκευή, όταν ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος, Άντι Μπέρναμ, κέρδισε έδρα στο κοινοβούλιο, αποκτώντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει επίσημα την ηγεσία του κόμματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Observer, ο Στάρμερ συζητούσε το μέλλον του με τη σύζυγό του στην πρωθυπουργική κατοικία του Τσέκερς πριν λάβει την τελική του απόφαση. Ανώτερα στελέχη των Εργατικών φέρονται να αναμένουν σαφή τοποθέτηση για το πολιτικό του μέλλον ακόμη και τη Δευτέρα.

Παρ’ όλα αυτά, κυβερνητική πηγή τόνισε ότι ο πρωθυπουργός παραμένει συγκεντρωμένος στο έργο του, υπενθυμίζοντας και τις πρόσφατες δηλώσεις του ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του.

Ο ίδιος ο Στάρμερ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας του και κάλεσε το Εργατικό Κόμμα να μην οδηγηθεί σε εσωτερικές συγκρούσεις.

Κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του

Ο Στάρμερ οδήγησε το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα σε σαρωτική εκλογική νίκη το 2024, όμως έκτοτε η δημοτικότητά του έχει καταρρεύσει εξαιτίας μιας σειράς σκανδάλων και πολιτικών αναδιπλώσεων.

Πολλοί ψηφοφόροι θεωρούν ότι δεν κατάφερε να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, γεγονός που έχει διαβρώσει σημαντικά την πολιτική του αξιοπιστία.

Εάν τελικά παραιτηθεί ή αναγκαστεί να αποχωρήσει, η Βρετανία θα αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της μέσα σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη βαθιά δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στις διαδοχικές κυβερνήσεις και την αδυναμία τους να βελτιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες ή να αντιμετωπίσουν φλέγοντα ζητήματα.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters, περισσότεροι από 100 βουλευτές των Εργατικών -περίπου το ένα τέταρτο της κοινοβουλευτικής ομάδας- έχουν ζητήσει δημόσια είτε την παραίτησή του είτε την ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος αποχώρησης.

Το δημοσίευμα της Observer, χωρίς να κατονομάζει τις πηγές του, αναφέρει ότι ο Στάρμερ κατέληξε στο συμπέρασμα πως η θέση του δεν είναι πλέον βιώσιμη ύστερα από συζητήσεις με υπουργούς, συμβούλους, δωρητές και συνδικαλιστικούς ηγέτες.

Ο Άντι Μπέρναμ εμφανίζεται ως φαβορί διαδοχής

Ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ θεωρείται από πολλούς στους Εργατικούς ως ο πιθανότερος διάδοχος του Στάρμερ, είτε μέσω μιας συναινετικής μεταβίβασης της εξουσίας είτε μέσω εσωκομματικής εκλογικής αναμέτρησης.

Έχοντας δημιουργήσει ισχυρή πολιτική βάση ως δήμαρχος της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ στη βόρεια Αγγλία, κατάφερε την Παρασκευή να κερδίσει άνετα την εκλογική αναμέτρηση για την κενή κοινοβουλευτική έδρα, αντιμετωπίζοντας την πρόκληση του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ο Μπέρναμ δεν αμφισβήτησε άμεσα τον Στάρμερ, ωστόσο στην ομιλία του μετά τη νίκη έκανε λόγο για μια νέα πορεία για τη χώρα. Σύμμαχοί του έχουν ήδη καλέσει τον πρωθυπουργό να αποχωρήσει οικειοθελώς και να παραδώσει την ηγεσία.

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ έχει επίσης δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών.

Η εφημερίδα Times ανέφερε το Σάββατο ότι ο Μπέρναμ θα απομάκρυνε την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς σε περίπτωση που γινόταν πρωθυπουργός, καθώς οι συνεργάτες του θεωρούν ότι δεν συμβολίζει μια ουσιαστική αλλαγή πορείας. Ωστόσο, το Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η συγκεκριμένη πληροφορία.

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