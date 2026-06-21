Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ απειλεί να επιβάλει διόδια εάν ναυαγήσουν οι συνομιλίες

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να επιβάλει τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, εάν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν διόδια στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία, εκτός εάν αυτά επιβληθούν από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

«Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει η περίοδος των 60 ημερών στα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ως αποζημίωση για τις υπηρεσίες που, όπως είπε, προσφέρει η χώρα του ως «φύλακας-άγγελος» των κρατών της ευρύτερης περιοχής, αναλαμβάνοντας το κόστος της ασφάλειας και της προστασίας τους διαχρονικά.

«Εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των ΗΠΑ, εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί, για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής, με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο ο Λίβανος

Νωρίτερα, η Τεχεράνη έκλεισε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις συνεχιζόμενες αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του νότιου Λιβάνου παρά την εκεχειρία. Το κλείσιμο των Στενών διέψευσε τόσο η CENTCOM, όσο και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι μόνο την Παρασκευή οι νεκροί από τα πλήγματα των IDF ήταν 83, ενώ 141 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Συνολικά από τις 2 Μαρτίου, όποτε και ξεκίνησε η πιο πρόσφατη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ, έχουν χάσει τη ζωή τους 4.057 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 135 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ 12.121 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Τελ Αβίβ και Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν κατηγορίες για το ποιος παραβιάζει την εκεχειρία, ενώ το Ιράν εγκαλεί τις ΗΠΑ ότι παρέβησαν τους όρους της συμφωνίας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να εξέδωσε – μετά από επικοινωνία με τις ΗΠΑ – εντολή για κατάπαυση πυρός στον Λίβανο, λέγοντας στους IDF να παραμείνουν στις περιοχές που έχουν καταλάβει.

Εν αναμονή της Ελβετίας

Τα μάτια όλων είναι πλέον στραμμένα στις διπλωματικές διεργασίες που πρόκειται να λάβουν χώρα αύριο στην Ελβετία, όπως επιβεβαίωσαν Πακιστάν, ΗΠΑ και Ιράν. Ο Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να μεταβεί εκεί τις επόμενες μέρες, ενώ δήλωσε, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Τραμπ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος σχετικά με τις προοπτικές διατήρησης της εκεχειρίας, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά θεωρεί πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Διαβάστε επίσης:

Στενά του Ορμούζ: Ο στρατός των ΗΠΑ διαψεύδει ότι είναι κλειστά – Προειδοποιήσεις στα πλοία από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Ρωσία: Επίθεση νεαρού με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο – Μία νεκρή και πολλοί τραυματίες

Σικάγο: SUV σταμάτησε και άνοιξε πυρ δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος – Τουλάχιστον 12 τραυματίες (Video)