Στενά του Ορμούζ: Ο στρατός των ΗΠΑ διαψεύδει ότι είναι κλειστά – Προειδοποιήσεις στα πλοία από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Ο στρατός των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και παρακολουθεί την κατάσταση για να συνεχιστεί.

«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς. «Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι».

Προειδοποιητικό μήνυμα από τους Φρουρούς της Επανάστασης -«Να μην επιχειρήσει κανείς τη διέλευση»

Ηχητικό ντοκουμέντο με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ενημερώνουν τα πλοία που κινούνται στην περιοχή ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά είδε το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, ακούγεται μια φωνή να καλεί τα πλοία να μην επιχειρήσουν διέλευση, ενώ σαν αιτία για το κλείσιμο αναφέρει τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.

«Προσοχή! Προσοχή! Προσοχή! Προς όλα τα πλοία της περιοχής. Αυτή είναι μία ανακοίνωση των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης. Λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, κλείνουμε τα Στενά του Ορμούζ. Επαναλαμβάνουμε, τα Στενά είναι κλειστό. Να μην επιχειρήσει κανείς την διέλευση!».

Διάψευση από τον Τζέι Ντι Βανς

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι η διακίνηση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, έχει επιστρέψει στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την έναρξη του πολέμου.

«Τις τελευταίες 24 ώρες πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ 16 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», δήλωσε ο Βανς. «Πρόκειται ουσιαστικά για τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν ακόμη ξεκινήσει ο πόλεμος και αυτό υποδηλώνει ότι τα Στενά παραμένουν στην πραγματικότητα ανοιχτά».

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών AXSMarine, συνολικά 25 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσία: Επίθεση νεαρού με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο – Μία νεκρή και πολλοί τραυματίες

Σικάγο: SUV σταμάτησε και άνοιξε πυρ δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος – Τουλάχιστον 12 τραυματίες (Video)

Διαφωνίες στην ΕΕ για τις προκαταρκτικές επαφές των Βρυξελλών με τη Μόσχα