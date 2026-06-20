search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 21:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.06.2026 20:54

Σικάγο: SUV σταμάτησε και άνοιξε πυρ δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος – Τουλάχιστον 12 τραυματίες (Video)

20.06.2026 20:54
police-car-lights

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς όταν ένα SUV σταμάτησε δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος σε δρόμο του Σικάγο και δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το όχημα απομακρύνθηκε από τη συνοικία South Side μετά την επίθεση που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφήνοντας πίσω του δύο άνδρες σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ένας από αυτούς έφερε τραύμα από πυροβολισμό στον μηρό, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Οι τραυματίες ήταν οκτώ άνδρες και τέσσερις γυναίκες ηλικίας από 17 έως 47 ετών και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε τέσσερα διαφορετικά νοσοκομεία.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι ένας ακόμη άνδρας υπέστη τραυματισμούς άγνωστης φύσης, αλλά αρνήθηκε να λάβει ιατρική φροντίδα.

Αρχικά, οι αστυνομικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν σε κλήση για ένα άτομο που είχε πυροβοληθεί. Στο σημείο εντόπισαν μία γυναίκα με δύο τραύματα από σφαίρες στην πλάτη και έναν άνδρα με τέσσερα επιφανειακά τραύματα επίσης στην πλάτη. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Εγκλημάτων διερευνούν την υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε επίσης:

Διαφωνίες στην ΕΕ για τις προκαταρκτικές επαφές των Βρυξελλών με τη Μόσχα

Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από συγκρούσεις τρένων σε Μόναχο και Βρετανία

Διαψεύδει ο Βανς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ: «Δεν έχουμε ενδείξεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stena ormouz 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο στρατός των ΗΠΑ διαψεύδει ότι είναι κλειστά – Προειδοποιήσεις στα πλοία από τους Φρουρούς της Επανάστασης

rosia11
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση νεαρού με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο – Μία νεκρή και πολλοί τραυματίες

police-car-lights
ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: SUV σταμάτησε και άνοιξε πυρ δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος – Τουλάχιστον 12 τραυματίες (Video)

lipa
LIFESTYLE

Γάμος Ντούα Λίπα – Κάλουμ Τέρνερ: Στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο τους στην Ιταλία

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βελτιώνεται η εικόνα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κάρυστο – Εκκενώθηκαν δυο οικισμοί (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos_obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Μπαμπά, μείνε ήσυχος... Τον έφερα πίσω»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο «μαχαίρι» στις συντάξεις: Παρακρατήσεις-φωτιά έως 10% για λάθη του ίδιου του ΕΦΚΑ

pentelikon kifisia xenodoxeio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πεντελικόν: Το ξενοδοχείο-φάντασμα της Κηφισιάς και το μυστήριο με τα σχέδια αξιοποίησής του

DIKAIOSINI
ΕΛΛΑΔΑ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Συντριπτικό «ναι» στην κατάργηση του άρθρου 86 από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 21:45
stena ormouz 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο στρατός των ΗΠΑ διαψεύδει ότι είναι κλειστά – Προειδοποιήσεις στα πλοία από τους Φρουρούς της Επανάστασης

rosia11
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση νεαρού με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο – Μία νεκρή και πολλοί τραυματίες

police-car-lights
ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: SUV σταμάτησε και άνοιξε πυρ δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος – Τουλάχιστον 12 τραυματίες (Video)

1 / 3