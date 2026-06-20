Σικάγο: SUV σταμάτησε και άνοιξε πυρ δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος – Τουλάχιστον 12 τραυματίες (Video)

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς όταν ένα SUV σταμάτησε δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος σε δρόμο του Σικάγο και δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το όχημα απομακρύνθηκε από τη συνοικία South Side μετά την επίθεση που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφήνοντας πίσω του δύο άνδρες σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ένας από αυτούς έφερε τραύμα από πυροβολισμό στον μηρό, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Οι τραυματίες ήταν οκτώ άνδρες και τέσσερις γυναίκες ηλικίας από 17 έως 47 ετών και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε τέσσερα διαφορετικά νοσοκομεία.

At least 12 people in a crowd on a Chicago street suffered gunshot wounds after an SUV pulled up and two people inside started shooting, police said. – AP pic.twitter.com/9MkWFc7TrL — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 20, 2026

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι ένας ακόμη άνδρας υπέστη τραυματισμούς άγνωστης φύσης, αλλά αρνήθηκε να λάβει ιατρική φροντίδα.

Αρχικά, οι αστυνομικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν σε κλήση για ένα άτομο που είχε πυροβοληθεί. Στο σημείο εντόπισαν μία γυναίκα με δύο τραύματα από σφαίρες στην πλάτη και έναν άνδρα με τέσσερα επιφανειακά τραύματα επίσης στην πλάτη. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Εγκλημάτων διερευνούν την υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

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