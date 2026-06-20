Διαψεύδει ο Βανς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ: «Δεν έχουμε ενδείξεις»

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Συνομιλίες, κατά πάσα πιθανότητα, την Κυριακή «βλέπει» ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος τονίζει πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ.
Ο Τζέι Ντι Βανς πρόσθεσε μάλιστα πως αναμένει να ταξιδέψει σύντομα στην Ελβετία για συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας ότι το ταξίδι απαιτεί διπλωματικό συντονισμό και τη τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Κούσνερ, έχουν φτάσει στον τόπο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, και ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν την Κυριακή.
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