«Φουντώνει» η κόντρα Τραμπ-Μελόνι: «Θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβει στα γκάλοπ, όχι, ευχαριστώ», λέει ο αμερικανός πρόεδρος

Νέα αιχμηρή αναφορά στην Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανέβει στα γκάλοπ. Όχι, ευχαριστώ», έγραψε στο Truth ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μου ζήτησε, επανειλημμένα να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου στην διάσκεψη της G7 στο Εβιάν. Η δημοτικότητά της στην Ιταλία βρίσκεται σε πτώση, ίσως επειδή γύρισε την πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες- μια χώρα που αγαπά και προστατεύει πραγματικά την Ιταλία, αρνούμενη να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικά όπλα (κάτι που έκανε, βέβαια, και το ΝΑΤΟ)», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην ανάρτησή του, τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Δεν μας, επέτρεψε ούτε να χρησιμοποιήσουμε τους ιταλικούς διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, προκαλώντας μεγάλο οργανωτικό πρόβλημα, παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβάλλουν με εκατοντάδες δισεκατομμύρια τον χρόνο στην άμυνα της Ιταλίας και των άλλων, λεγόμενων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Τώρα που οι ΗΠΑ κέρδισαν στρατιωτικά το Ιράν, εκείνη θέλει να γίνει και πάλι φίλη».

«Δεν τη θέλω ως θαυμάστρια, δεν ήταν εκεί για το ζήτημα του Ορμούζ»

«Ήταν μεγάλη υποστηρίκτρια. Αλλά δεν τη θέλω ως θαυμάστρια, γιατί δεν ήταν εκεί -ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ- όταν τέθηκε το ζήτημα του Στενών του Ορμούζ», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος για την Ιταλίδα πρωθυπουργό σε συνέντευξή του στο NBC News.

Το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά τις δηλώσεις του ότι η Τζόρτζια Μελόνι τον «ικέτεψε» για να βγάλουν μία φωτογραφία και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή «τη λυπήθηκε» για να πάρει την πληρωμένη απάντηση από την Ιταλίδα πρωθυπουργό ότι ούτε η ίδια ούτε η Ιταλία ικετεύουν για ο,τιδήποτε.

«Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ» – Ο Ταγιάνι ακύρωσε επίσκεψη στις ΗΠΑ

Νωρίτερα, ιταλοαμερικανική… σύρραξη προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τζόρτζια Μελόνι τον ικέτευσε να φωτογραφηθούν μαζί στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία.

Η ίδια η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε κατάπληκτη για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε μέσω του X ότι ματαιώνει την επίσκεψη, που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις 21 και 22 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγγέλλοντας τις «σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις» του Τραμπ εναντίον της πρωθυπουργού.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στον ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό La7, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίσθηκε ότι η Μελόνι τον «ικέτευσε» να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στη Γαλλία, σύμφωνα με το κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κανάλι, το οποίο δεν δημοσιοποίησε την αρχική ηχογράφηση. Στην αρχή της συνέντευξης, ο Τραμπ στρέφει αμέσως τη συζήτηση στην Μελόνι, ρωτώντας «πώς είναι η πρωθυπουργός σας; Τι είπε όταν με συνάντησε;». «Είναι πιθανόν χαρούμενη που της μίλησα», προσθέτει. «Δεν χρειαζόταν να της μιλήσω. Δεν ξέρω τι να πω. Με ικέτευε να βγάλω φωτογραφία μαζί της. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την είχα βγάλει, αλλά την λυπήθηκα».

A rare public war of words between President Trump and Italian PM Giorgia Meloni.



Trump claimed Meloni "begged" him for a photo and said he only agreed because he "felt sorry for her." Meloni fired back, calling the remarks "completely fabricated," saying Italy "never begs," and… pic.twitter.com/GfF2q2ZdmK — Osint World (@OsiOsint1) June 19, 2026

Ως απάντηση στη δημοσιοποίηση αυτή, η Τζόρτζια Μελόνι ανήρτησε σήμερα στο X βίντεο στο οποίο δηλώνει «έκπληκτη» γι’ αυτή την «καθαρή επινόηση» από τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε επίσης τον αμερικανό πρόεδρο ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης απ’ ό,τι προς παλιούς, παραδοσιακούς συμμάχους.

«Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι καθαρή επινόηση. Είμαι ειλικρινά κατάπληκτη. Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι προς συμμάχους του: επιπλέον, δεν είναι η πρώτη φορά», απάντησε η Μελόνι.

Meloni regaña a Donald Trump en la cumbre del G7. pic.twitter.com/MI0wiTmBej — Palo Justo (@PaloJusto) June 17, 2026

«Μπορώ μόνο να πω ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, τους ηγέτες των οποίων αντιμετωπίζει αντιθέτως με πολύ μεγαλύτερη επιείκεια», δήλωσε προσθέτοντας: «Υπάρχει ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ».

Trump and Meloni @ G7 in France @SkyTG24 pic.twitter.com/qPLsFLuTh9 — Marco Di Fonzo 🇪🇺 (@marcodifonzo) June 17, 2026

Διαβάστε επίσης:

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

«Κέντρα επιστροφής» της ΕΕ: Ο ΟΗΕ εκφράζει ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών

Σε τεντωμένο σχοινί οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: «Σταματήστε τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο για να συνεχίσουμε»

