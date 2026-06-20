Σε τεντωμένο σχοινί οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: «Σταματήστε τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο για να συνεχίσουμε»

Η συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων υπονομεύει το διπλωματικό εγχείρημα και δυσχεραίνει την επανέναρξη των τεχνικών συνομιλιών ξεκαθαρίζει η Τεχεράνη.

Συνδέοντας πλέον ανοιχτά τις επιχειρήσεις των ισραηλινών στον Λίβανο με την προσπάθεια για αποκλιμάκωση, ιρανοί αξιωματούχοι διαμηνύουν πως η Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν.

Την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για επαφές με ιρανούς αξιωματούχους, η Χεζμπολάχ προειδοποιεί πως θα αντιμετωπίσει κάθε προσπάθεια ισραηλινής κατάληψης λιβανικού εδάφους, παρά τη δέσμευσή της στην υπό διαμόρφωση κατάπαυση του πυρός.

«Δεν θα διστάσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια του Ισραήλ να καταλάβει λιβανικό έδαφος», αναφέρει χαρακτηριστικά η οργάνωση.

Νωρίτερα, σε ξεχωριστή επείγουσα ανακοίνωση, η Χεμπολάζ ανέφερε ότι στόχευσε ισραηλινούς στρατιώτες οι οποίοι προωθήθηκαν τη νύχτα προς περιοχή κοντά στη Ναμπατίγε στη νότια πλευρά του Λιβάνου.

Λίγη ώρα αργότερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων ή τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

«Οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει απάντηση»

Ο ανώτερος βουλευτής της Χεζμπολάχ στο λιβανικό κοινοβούλιο, Αλί Φαγιάντ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική εκεχειρία με το Ισραήλ όσο ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε λιβανικό έδαφος, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει απάντηση.

Σε δηλώσεις του που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ο Φαγιάντ υποστήριξε ότι η θέση της Χεζμπολάχ είναι «ξεκάθαρη, αδιαπραγμάτευτη και χωρίς περιθώριο υποχώρησης».

«Μια εκεχειρία δεν έχει κανένα νόημα όσο ο εχθρός συνεχίζει τις επιθέσεις και τις στοχευμένες δολοφονίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

Ο Λιβανέζος βουλευτής εξήρε τη στρατιωτική και διπλωματική στήριξη του Ιράν προς τον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει επιδείξει σοβαρή βούληση να συνεχίσει τη στήριξή της έως ότου, όπως είπε, «οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής αποχωρήσουν από τη χώρα».

Κατά τον ίδιο, η υποστήριξη αυτή έχει δημιουργήσει μια «αποτελεσματική ισορροπία δυνάμεων» με το Ισραήλ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τελικά στην αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο.

Από το βράδυ της Πέμπτης έως το απόγευμα της Παρασκευής, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό. Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς στις τάξεις του. Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό από τη Δευτέρα, όταν ανακοινώθηκε η αμερικανοϊρανική συμφωνία που προβλέπει τερματισμό των εχθροπραξιών «σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Παρά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, αναφέρθηκαν νέοι βομβαρδισμοί, τους οποίους το Ισραήλ διέψευσε. Σε σειρά ισραηλινών αεροπορικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στη νότια Λιβανική επικράτεια κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, παρά την ισχύ της εκεχειρίας, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διπλή αεροπορική επιδρομή στο χωριό Αράμπ Σαλίμ κι ένας ακόμη σκοτώθηκε σε πλήγμα στην περιοχή Ντέιρ εζ Ζαχράνι.

Οι επιδρομές προκάλεσαν επίσης σοβαρές καταστροφές σε κατοικίες. Στο χωριό αλ Νουμαϊρίγια αεροπορικό πλήγμα κατέστρεψε αριθμό σπιτιών, ενώ στο Κάφρ Γκοζ δύο διαδοχικές επιδρομές ισοπέδωσαν δύο κτίρια κατοικιών μέσα σε διάστημα μικρότερο των 30 λεπτών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιθέσεις καταγράφηκαν ακόμη στα χωριά Κφαρ Ρεμάν, Ναμπατίγια αλ Φάουκα, Σουκίν, Χαμπούς, Ζεμπντίν, Σατζντ και Μαχμουντίγια, ενώ μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε και τη συνοικία Ραχμπάτε στην πόλη Ναμπατίγια και τις γύρω περιοχές.

Γιατί ο Λίβανος είναι κλειδί για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Η πρώτη παράγραφος του μνημονίου κατανόησης των 14 σημείων που υπέγραψαν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη καταδεικνύει ως κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Το κείμενο προβλέπει ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους «κηρύσσουν την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», δεσμεύονται να μην ξεκινήσουν πόλεμο ή στρατιωτική επιχείρηση ο ένας εναντίον του άλλου και να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Λιβάνου.

Για την Τεχεράνη, ο τερματισμός των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ, του σημαντικότερου συμμάχου της στην περιοχή, αποτελούσε από την αρχή βασική απαίτηση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της τρίμηνης σύγκρουσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει γνώση του θέματος και μίλησε στο CNN, το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα σταματήσουν πριν επαναλάβει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Η άρνηση Νετανιάχου

Για την ισραηλινή κυβέρνηση, ωστόσο, η απώλεια της ελευθερίας δράσης στον Λίβανο, σε μια περίοδο κατά την οποία επιδιώκει την περαιτέρω αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ, θεωρείται αδιανόητη.

«Με όλο τον σεβασμό προς τους Αμερικανούς, το Ισραήλ πρέπει να καταστήσει σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το αίμα των παιδιών μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν προσφέρονται για θυσία», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ενώ ανάλογες δηλώσεις έχει κάνει και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα του δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τον Λίβανο, βάζοντας σε δοκιμασία τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ελβετία: Συνεχίζονται οι προσπάθειες στο Μπούργκενστοκ

Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει «ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο» στο Μπούργκενστοκ για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανακοίνωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας.

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