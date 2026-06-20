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20.06.2026 12:35

«Πυρά» Ομπάμα κατά Τραμπ για Ιράν: «Βρισκόμαστε σχεδόν στο ίδιο σημείο, ίσως και χειρότερα»

20.06.2026 12:35
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Δριμεία κριτική στη συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ με το Ιράν άσκησε ο Μπαράκ Ομπάμα, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος δεν οδήγησε στα αποτελέσματα που επιδίωκε η Ουάσιγκτον.

Σε συνέντευξή του στο NBC, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πως μετά από μήνες συγκρούσεων, τεράστιο οικονομικό κόστος και ανθρώπινες απώλειες, η κατάσταση φαίνεται να έχει επιστρέψει σχεδόν στο σημείο όπου βρισκόταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

«Ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια, ασκήσαμε τεράστια πίεση στις ένοπλες δυνάμεις μας και πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και φαίνεται πως βρισκόμαστε εκεί απ’ όπου ξεκινήσαμε, ίσως μάλιστα σε λίγο χειρότερη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρόεδρος χαιρέτισε πάντως την εκεχειρία που επιτεύχθηκε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα διατηρηθεί. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που είχε συναφθεί κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη είχε δεσμευθεί να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Όπως σημείωσε, η αποχώρηση των ΗΠΑ από εκείνη τη συμφωνία συνέβαλε στην περαιτέρω ανάπτυξη των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν.

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