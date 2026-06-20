search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 11:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.06.2026 11:00

Βολιβία: Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Κινητοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ο Παζ (Video)

20.06.2026 11:00
volivia stratos

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Παζ, τη χώρα σήμερα το πρωί, κλιμακώνοντας την κρίση που επικρατεί εδώ και περισσότερες από 50 ημέρες στους δρόμους πολλών πόλεων.

Διαδηλωτές κατακλύζουν τους δρόμους και πραγματοποιούν καθημερινά μαζικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν παραλύσει μεγάλο μέρος της οικονομίας του κράτους των Άνδεων.

Οι διαδηλώσεις στη Βολιβία οφείλονται στη χειρότερη οικονομική κρίση της χώρας εδώ και δεκαετίες, την οποία πυροδότησε η κυβερνητική πολιτική. Ο πρόεδρος Ροδρίγο Παζ (Rodrigo Paz) προχώρησε σε περικοπές επιδοτήσεων καυσίμων και νεοφιλελεύθερες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, προκαλώντας ελλείψεις αγαθών και εκτόξευση του κόστους διαβίωσης.

Ακολουθούν τα βασικότερα αίτια των κινητοποιήσεων αναλυτικά:

  • Οικονομική ασφυξία: Οι πολίτες διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις καυσίμων και την έλλειψη δολαρίων στην αγορά, που έχουν εκτοξεύσει τον πληθωρισμό και το κόστος των ειδών πρώτης ανάγκης.
  • Αιτήματα για μισθολογικές αυξήσεις: Τα συνδικάτα, με επικεφαλής το κύριο εργατικό κέντρο της Βολιβίας (COB), απαιτούν σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς για να καλυφθεί το αυξημένο κόστος ζωής.
  • Διαμάχη για τη γη και την αγροτική πολιτική: Αρχικά, οι διαδηλώσεις τροφοδοτήθηκαν από αμφιλεγόμενους νόμους που επέτρεπαν τη χρήση αγροτικής γης ως εγγύηση για δάνεια, μια πολιτική που οι ιθαγενείς και αγροτικοί πληθυσμοί φοβούνταν ότι θα ευνοούσε μόνο τους μεγαλογαιοκτήμονες.
  • Αποκλεισμοί και πολιτική ένταση: Για εβδομάδες, διαδηλωτές και ομάδες προσκείμενες στον πρώην αριστερό πρόεδρο Έβο Μοράλες έστησαν οδοφράγματα απομονώνοντας μεγάλες πόλεις, ζητώντας την παραίτηση του Προέδρου Παζ.

Λόγω των παρατεταμένων αποκλεισμών που προκάλεσαν ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων, ο πρόεδρος Ροδρίγο Παζ κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξουσιοδοτώντας τις ένοπλες δυνάμεις να ανοίξουν τους δρόμους, αν και παράλληλα επιδιώκονται συμφωνίες με ορισμένα συνδικάτα.

Φόβοι για έντονη καταστολή

Η απόφαση, την οποία ανακοίνωσε σε διάγγελμά του προς τους πολίτες, ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό για την αποκατάσταση της τάξης και δημιουργεί έντονο φόβο για εντονότερη καταστολή, στους δρόμους της Βολιβίας.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανακοινώθηκε μερικές ώρες αφού ο Παζ ανακοίνωσε συμφωνία με την κυριότερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας, την COB, που όμως δεν καλύπτει το σύνολο των τομέων που κινητοποιούνται.

Οργανώσεις αγροτών, καθώς και καλλιεργητών κόκας στην Τσαπάρε, προπύργιο του άλλοτε προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019) στο κεντρικό τμήμα της χώρας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.

«Αποφασίσαμε να σκληρύνουμε τους αποκλεισμούς των δρόμων», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel ηγέτης ενός από τους κυριότερους φορείς εκπροσώπησης των βολιβιανών αγορών, ο Αντόνιο Μάλκου, προσθέτοντας πως «οι αυτόχθονες αδελφοί αισθάνονται προδομένοι» από τον Μάριο Αργόγιο και την COB.

Διαβάστε επίσης:

Κρίσιμες διαβουλεύσεις για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή: Στην Ελβετία για νέες διαπραγματεύσεις Γουίτκοφ και Κούσνερ

Κούβα: Το αμερικανικό εμπάργκο την ωθεί σε μαζικές ιδιωτικοποιήσεις της οικονομίας της

Μόναχο: Βαγόνια συρμού έπεσαν από γέφυρα μετά από εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας – Ένας σοβαρά τραυματίας (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Tileorasi

Κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Κρήτη: Στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι 7 συλληφθέντες

air_force_one
ΚΟΣΜΟΣ

Air Force One: Το νέο προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ εκστασίασε ακόμα και τον Τραμπ – Η πολυτέλεια και το κόστος (Photos)

lagokefalos
ΕΛΛΑΔΑ

Λογοκέφαλοι: Γιατί ο κίνδυνος δεν είναι η άγρια πανίδα, αλλά ο… άνθρωπος – Μία ανάρτηση γροθιά για τη μεγάλη «παρεξήγηση»   

volivia stratos
ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Κινητοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ο Παζ (Video)

mpeh2
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αυτό που υποθηκεύει το μέλλον της πόλης δεν είναι το δάνειο αλλά η κατάσταση που βρίσκονται τα σχολεία μας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos_obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Μπαμπά, μείνε ήσυχος... Τον έφερα πίσω»

DIKAIOSINI
ΕΛΛΑΔΑ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Συντριπτικό «ναι» στην κατάργηση του άρθρου 86 από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο «μαχαίρι» στις συντάξεις: Παρακρατήσεις-φωτιά έως 10% για λάθη του ίδιου του ΕΦΚΑ

vitamines-new
ΥΓΕΙΑ

Η βιταμίνη που δεν αφήνει τον εγκέφαλο να «γεράσει»

THANASSIS_AVGERINOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Αυγερινός απαντά για το πολυτελές αυτοκίνητο της Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 11:20
Tileorasi

Κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Κρήτη: Στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι 7 συλληφθέντες

air_force_one
ΚΟΣΜΟΣ

Air Force One: Το νέο προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ εκστασίασε ακόμα και τον Τραμπ – Η πολυτέλεια και το κόστος (Photos)

lagokefalos
ΕΛΛΑΔΑ

Λογοκέφαλοι: Γιατί ο κίνδυνος δεν είναι η άγρια πανίδα, αλλά ο… άνθρωπος – Μία ανάρτηση γροθιά για τη μεγάλη «παρεξήγηση»   

1 / 3