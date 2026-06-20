Βολιβία: Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Κινητοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ο Παζ (Video)

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Παζ, τη χώρα σήμερα το πρωί, κλιμακώνοντας την κρίση που επικρατεί εδώ και περισσότερες από 50 ημέρες στους δρόμους πολλών πόλεων.
Διαδηλωτές κατακλύζουν τους δρόμους και πραγματοποιούν καθημερινά μαζικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν παραλύσει μεγάλο μέρος της οικονομίας του κράτους των Άνδεων.
Οι διαδηλώσεις στη Βολιβία οφείλονται στη χειρότερη οικονομική κρίση της χώρας εδώ και δεκαετίες, την οποία πυροδότησε η κυβερνητική πολιτική. Ο πρόεδρος Ροδρίγο Παζ (Rodrigo Paz) προχώρησε σε περικοπές επιδοτήσεων καυσίμων και νεοφιλελεύθερες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, προκαλώντας ελλείψεις αγαθών και εκτόξευση του κόστους διαβίωσης.
Ακολουθούν τα βασικότερα αίτια των κινητοποιήσεων αναλυτικά:
Λόγω των παρατεταμένων αποκλεισμών που προκάλεσαν ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων, ο πρόεδρος Ροδρίγο Παζ κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξουσιοδοτώντας τις ένοπλες δυνάμεις να ανοίξουν τους δρόμους, αν και παράλληλα επιδιώκονται συμφωνίες με ορισμένα συνδικάτα.
Η απόφαση, την οποία ανακοίνωσε σε διάγγελμά του προς τους πολίτες, ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό για την αποκατάσταση της τάξης και δημιουργεί έντονο φόβο για εντονότερη καταστολή, στους δρόμους της Βολιβίας.
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανακοινώθηκε μερικές ώρες αφού ο Παζ ανακοίνωσε συμφωνία με την κυριότερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας, την COB, που όμως δεν καλύπτει το σύνολο των τομέων που κινητοποιούνται.
Οργανώσεις αγροτών, καθώς και καλλιεργητών κόκας στην Τσαπάρε, προπύργιο του άλλοτε προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019) στο κεντρικό τμήμα της χώρας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.
«Αποφασίσαμε να σκληρύνουμε τους αποκλεισμούς των δρόμων», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel ηγέτης ενός από τους κυριότερους φορείς εκπροσώπησης των βολιβιανών αγορών, ο Αντόνιο Μάλκου, προσθέτοντας πως «οι αυτόχθονες αδελφοί αισθάνονται προδομένοι» από τον Μάριο Αργόγιο και την COB.
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