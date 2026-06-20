Βολιβία: Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Κινητοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ο Παζ (Video)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Παζ, τη χώρα σήμερα το πρωί, κλιμακώνοντας την κρίση που επικρατεί εδώ και περισσότερες από 50 ημέρες στους δρόμους πολλών πόλεων.

Διαδηλωτές κατακλύζουν τους δρόμους και πραγματοποιούν καθημερινά μαζικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν παραλύσει μεγάλο μέρος της οικονομίας του κράτους των Άνδεων.

Bolivia marked 50 days of unrest as protests over the country's economic crisis and fuel shortages led to roadblocks in La Paz, El Alto and Cochabamba, disrupting supplies and causing shortages of food and medicine pic.twitter.com/zHjO7jWVwJ — Reuters (@Reuters) June 19, 2026

Οι διαδηλώσεις στη Βολιβία οφείλονται στη χειρότερη οικονομική κρίση της χώρας εδώ και δεκαετίες, την οποία πυροδότησε η κυβερνητική πολιτική. Ο πρόεδρος Ροδρίγο Παζ (Rodrigo Paz) προχώρησε σε περικοπές επιδοτήσεων καυσίμων και νεοφιλελεύθερες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, προκαλώντας ελλείψεις αγαθών και εκτόξευση του κόστους διαβίωσης.

Ακολουθούν τα βασικότερα αίτια των κινητοποιήσεων αναλυτικά:

Οικονομική ασφυξία: Οι πολίτες διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις καυσίμων και την έλλειψη δολαρίων στην αγορά, που έχουν εκτοξεύσει τον πληθωρισμό και το κόστος των ειδών πρώτης ανάγκης.

Οι πολίτες διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις καυσίμων και την έλλειψη δολαρίων στην αγορά, που έχουν εκτοξεύσει τον πληθωρισμό και το κόστος των ειδών πρώτης ανάγκης. Αιτήματα για μισθολογικές αυξήσεις: Τα συνδικάτα, με επικεφαλής το κύριο εργατικό κέντρο της Βολιβίας (COB), απαιτούν σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς για να καλυφθεί το αυξημένο κόστος ζωής.

Τα συνδικάτα, με επικεφαλής το κύριο εργατικό κέντρο της Βολιβίας (COB), απαιτούν σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς για να καλυφθεί το αυξημένο κόστος ζωής. Διαμάχη για τη γη και την αγροτική πολιτική: Αρχικά, οι διαδηλώσεις τροφοδοτήθηκαν από αμφιλεγόμενους νόμους που επέτρεπαν τη χρήση αγροτικής γης ως εγγύηση για δάνεια, μια πολιτική που οι ιθαγενείς και αγροτικοί πληθυσμοί φοβούνταν ότι θα ευνοούσε μόνο τους μεγαλογαιοκτήμονες.

Αρχικά, οι διαδηλώσεις τροφοδοτήθηκαν από αμφιλεγόμενους νόμους που επέτρεπαν τη χρήση αγροτικής γης ως εγγύηση για δάνεια, μια πολιτική που οι ιθαγενείς και αγροτικοί πληθυσμοί φοβούνταν ότι θα ευνοούσε μόνο τους μεγαλογαιοκτήμονες. Αποκλεισμοί και πολιτική ένταση: Για εβδομάδες, διαδηλωτές και ομάδες προσκείμενες στον πρώην αριστερό πρόεδρο Έβο Μοράλες έστησαν οδοφράγματα απομονώνοντας μεγάλες πόλεις, ζητώντας την παραίτηση του Προέδρου Παζ.

Λόγω των παρατεταμένων αποκλεισμών που προκάλεσαν ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων, ο πρόεδρος Ροδρίγο Παζ κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξουσιοδοτώντας τις ένοπλες δυνάμεις να ανοίξουν τους δρόμους, αν και παράλληλα επιδιώκονται συμφωνίες με ορισμένα συνδικάτα.

Φόβοι για έντονη καταστολή

Η απόφαση, την οποία ανακοίνωσε σε διάγγελμά του προς τους πολίτες, ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό για την αποκατάσταση της τάξης και δημιουργεί έντονο φόβο για εντονότερη καταστολή, στους δρόμους της Βολιβίας.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανακοινώθηκε μερικές ώρες αφού ο Παζ ανακοίνωσε συμφωνία με την κυριότερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας, την COB, που όμως δεν καλύπτει το σύνολο των τομέων που κινητοποιούνται.

Οργανώσεις αγροτών, καθώς και καλλιεργητών κόκας στην Τσαπάρε, προπύργιο του άλλοτε προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019) στο κεντρικό τμήμα της χώρας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.

«Αποφασίσαμε να σκληρύνουμε τους αποκλεισμούς των δρόμων», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel ηγέτης ενός από τους κυριότερους φορείς εκπροσώπησης των βολιβιανών αγορών, ο Αντόνιο Μάλκου, προσθέτοντας πως «οι αυτόχθονες αδελφοί αισθάνονται προδομένοι» από τον Μάριο Αργόγιο και την COB.

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