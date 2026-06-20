Μόναχο: Βαγόνια συρμού έπεσαν από γέφυρα μετά από εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας – Ένας σοβαρά τραυματίας (Video)

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά όταν εμπορευματικός σιδηροδρομικός συρμός έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δυο βαγόνια του συρμού έπεσαν από γέφυρα και κατέληξαν σε οδόστρωμα κάπου πέντε μέτρα πιο κάτω.

Güterzug stürzt in München von der Brücke auf die Straße.

Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Nacht.

Eine Person schwer verletzt. pic.twitter.com/1rylT4eg3k — Mediaservice Novotny (@MSNovotny) June 20, 2026

Το τι μετέφερε ο συρμός δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής, ωστόσο η αστυνομία διαβεβαίωσε πως στο φορτίο δεν περιέχονταν επικίνδυνα υλικά και δεν θεωρεί πως διατρέχει κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ανάσυρση των βαγονιών. Τμήμα του οδικού δικτύου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό ως αύριο Κυριακή.

In München ist ein Güterzug von einer Brücke fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Eine Person wurde verletzt. Einschränkungen im Fernverkehr gibt es nicht. https://t.co/WADXI7CvZz June 20, 2026

Το ατύχημα έγινε σε τμήμα σιδηροτροχιών που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εμπορευματικούς συρμούς, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της Deutsche Bahn, της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής εταιρείας της Γερμανίας.

Два грузовых вагона упали с моста в Мюнхене на проезжую часть с пятиметровой высоты. При этом один человек получил опасные для жизни травмы, сообщили агентству dpa в местной полиции. Улица перекрыта, движение пассажирских поездов не нарушилось https://t.co/18pmQXgC3e pic.twitter.com/UJue98qjnn June 20, 2026

Δεν αναμένεται ως εκ τούτου να ενσκήψουν προβλήματα για τα επιβατικά δρομολόγια.

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