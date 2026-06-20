Μόναχο: Βαγόνια συρμού έπεσαν από γέφυρα μετά από εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας – Ένας σοβαρά τραυματίας (Video)

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Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά όταν εμπορευματικός σιδηροδρομικός συρμός έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Δυο βαγόνια του συρμού έπεσαν από γέφυρα και κατέληξαν σε οδόστρωμα κάπου πέντε μέτρα πιο κάτω.
Το τι μετέφερε ο συρμός δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής, ωστόσο η αστυνομία διαβεβαίωσε πως στο φορτίο δεν περιέχονταν επικίνδυνα υλικά και δεν θεωρεί πως διατρέχει κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.
Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ανάσυρση των βαγονιών. Τμήμα του οδικού δικτύου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό ως αύριο Κυριακή.
Το ατύχημα έγινε σε τμήμα σιδηροτροχιών που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εμπορευματικούς συρμούς, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της Deutsche Bahn, της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής εταιρείας της Γερμανίας.
Δεν αναμένεται ως εκ τούτου να ενσκήψουν προβλήματα για τα επιβατικά δρομολόγια.
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