ΕΛΑΣ για την κατάρρευση οροφής στο νοσοκομείο Κορίνθου: «Επεσε η επικοινωνιακή κουρτίνα που προσπαθεί να κρύψει τα προβλήματα»

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Για την κατάρρευση οροφής σε τμήμα του νοσοκομείου της Κορίνθου η ΕΛΑΣ επιτέθηκε στην κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας.

«Αυτό που συνέβη στο Νοσοκομείο Κορίνθου, με τη στέγη να καταρρέει μόλις μία εβδομάδα μετά τα χαμόγελα και τις κομμένες κορδέλες του κ. Γεωργιάδη, συμπυκνώνει όλη την πραγματικότητα που ζούμε: μια κυβέρνηση που στήνει επικοινωνιακά σόου, την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας διαλύεται» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο τα σαθρά ντουβάρια. Είναι η τραγική, δομική υποστελέχωση που γονατίζει καθημερινά τα νοσοκομεία μας. Κρίσιμες κλινικές, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και ΜΕΘ μένουν γυμνές από προσωπικό, με τεράστιες ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες γιατρών και νοσηλευτών. Οι εναπομείναντες υγειονομικοί έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια των ανθρώπινων αντοχών τους: εξαντλητικά 24ωρα, διπλοβάρδιες, αμέτρητες απλήρωτες εφημερίες και μια καθημερινή εξουθένωση που οδηγεί σε μαζικά κύματα παραιτήσεων. Αντί να καλύψει άμεσα τις χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις με μόνιμες προσλήψεις, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προτιμά τις επικοινωνιακές φιέστες και τις φωτογραφίες πάνω σε επικίνδυνα έργα» πρόσθεσε.

«Η σύγκριση είναι αμείλικτη. Την περίοδο 2015-2019, σε συνθήκες ασφυκτικής οικονομικής πίεσης και μνημονίων, ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του έδωσαν μάχη για να κρατήσουν το ΕΣΥ όρθιο: στήριξαν τις υποδομές, προχώρησαν σε χιλιάδες προσλήψεις υγειονομικών, ίδρυσαν τις ΤΟΜΥ και εξασφάλισαν δωρεάν περίθαλψη σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας — χωρίς τυμπανοκρουσίες και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Η υγεία είναι θεμελιώδες δικαίωμα, όχι αφορμή για δημόσιες σχέσεις. Απαιτούμε τώρα ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ασφαλείς υποδομές για ασθενείς και εργαζόμενους» αναφέρουν ακόμη από την Αμαλίας.

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