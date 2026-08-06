search
ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 12:31
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.08.2026 11:40

Μητσοτάκης από ΑΑΔΕ για myAGRO: «Πολύ σημαντική ημέρα για τον πρωτογενή τομέα» (video)

06.08.2026 11:40
mitsotakis_aade_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/8) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας myAGRO, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία.

Η πλατφόρμα αποτελεί τη νέα εφαρμογή για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, με στόχο την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των αγροτών.

Μιλώντας για τη νέα κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση που πήραμε πριν από 15 μήνες. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Θέλω να ευχαριστήσω την ΑΑΔΕ για την τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι. Οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια, ενώ σήμερα παρουσιάζουμε τη νέα κρατική πλατφόρμα», πρόσθεσε.

«Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τον πρωτογενή τομέα. Θέλω να ενθαρρύνω τους παραγωγούς να ενημερωθούν για τη νέα πλατφόρμα», τόνισε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό Δημόσιο» και αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και την ενίσχυση της διαφάνειας στις αγροτικές ενισχύσεις.

Όπως ανέφερε, το νέο σύστημα διαθέτει διαλειτουργικότητα με το Κτηματολόγιο και τις φορολογικές υπηρεσίες, επιτρέποντας την ταχύτερη και ασφαλέστερη επεξεργασία των αιτήσεων, ενώ διευκολύνει περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίζουν τους παραγωγούς.

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζεται η κόντρα ΠΑΣΟΚ-Άδωνι για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» – Τσουκαλάς: «Το ΥΠΟΙΚ βρήκε παρατυπίες, τις αμφισβητεί ο Γεωργιάδης;»

Παπασταύρου για καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της Meridiam – Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε απειλή (video)

ΣΥΡΙΖΑ: Ανασυγκρότηση και συνεργασίες στην ατζέντα Δούρου – Ζυμώσεις με Νέα Αριστερά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gynaika-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Βρετανίδα τουρίστρια μέθυσε με την 15χρονη κόρη της και προκάλεσε επεισόδια στο ξενοδοχείο και το κέντρο υγείας

MYKONOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με νεκρό στη Μύκονο

pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΕΘΟ: Αίτημα για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στην Ενέργεια – Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ έως το 2028

ninis-new
MEDIA

Απρόοπτο στον αέρα του ΣΚΑΪ – Άνοιξαν τα μπεκ στο ΟΑΚΑ και έκαναν μούσκεμα τον Σωτήρη Νίνη (Video)

astynomia_peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ανω Λιόσια: Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος 72χρονου που βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του – Πήγε να κλέψει μετασχηματιστή με άλλους δύο 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
salata-new
ΥΓΕΙΑ

Το συστατικό στη σαλάτα που ρίχνει τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

kalimera-ellada-new
MEDIA

«Καλημέρα Ελλάδα»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο (Video)

gyros-gallias-gynaikon
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντοπαρισμένα σουτιέν»: Σάλος με τον Γύρο Γαλλίας γυναικών όπου οι αθλήτριες έκαναν… αυξητική σε στηθόδεσμο για να κερδίσουν ταχύτητα

toyrismos_ellada-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το παραμύθι των ρεκόρ: Γιατί ο τουρισμός και οι εξαγωγές δεν φέρνουν ευημερία στους πολίτες

giannis-dragasakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Το «ευχαριστώ» του στο νοσηλευτικό προσωπικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 12:27
gynaika-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Βρετανίδα τουρίστρια μέθυσε με την 15χρονη κόρη της και προκάλεσε επεισόδια στο ξενοδοχείο και το κέντρο υγείας

MYKONOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με νεκρό στη Μύκονο

pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΕΘΟ: Αίτημα για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στην Ενέργεια – Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ έως το 2028

1 / 3