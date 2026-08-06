Μητσοτάκης από ΑΑΔΕ για myAGRO: «Πολύ σημαντική ημέρα για τον πρωτογενή τομέα» (video)

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Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/8) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας myAGRO, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία.

Η πλατφόρμα αποτελεί τη νέα εφαρμογή για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, με στόχο την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των αγροτών.

Μιλώντας για τη νέα κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση που πήραμε πριν από 15 μήνες. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Θέλω να ευχαριστήσω την ΑΑΔΕ για την τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι. Οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια, ενώ σήμερα παρουσιάζουμε τη νέα κρατική πλατφόρμα», πρόσθεσε.

«Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τον πρωτογενή τομέα. Θέλω να ενθαρρύνω τους παραγωγούς να ενημερωθούν για τη νέα πλατφόρμα», τόνισε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό Δημόσιο» και αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και την ενίσχυση της διαφάνειας στις αγροτικές ενισχύσεις.

Όπως ανέφερε, το νέο σύστημα διαθέτει διαλειτουργικότητα με το Κτηματολόγιο και τις φορολογικές υπηρεσίες, επιτρέποντας την ταχύτερη και ασφαλέστερη επεξεργασία των αιτήσεων, ενώ διευκολύνει περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίζουν τους παραγωγούς.

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