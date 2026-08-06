ΣΥΡΙΖΑ: Ανασυγκρότηση και συνεργασίες στην ατζέντα Δούρου – Ζυμώσεις με Νέα Αριστερά

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Προβληματισμός για το πώς θα ξανασυναντηθούν δυνάμεις του πάλαι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ – ή και πέριξ αυτού –, που από το 2023 και μετά σκόρπισαν, αλλά σήμερα δεν κατευθύνονται προς την ΕΛ.Α.Σ. για διάφορους λόγους, κυριαρχεί στην Κουμουνδούρου, την ώρα που ο Αύγουστος δεν αναμένεται να είναι μήνας χαλάρωσης για τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Η Ρένα Δούρου δίνει ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής στα δύο βασικά μέτωπα για τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό της πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης και εκείνο των συνεργασιών. Την προηγούμενη εβδομάδα η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκε με μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών της Θεσσαλονίκης (Α΄και Β΄ Νομαρχιακή), και στο πλαίσιο της επίσκεψής της είχε συνάντηση και με τον δήμαρχο της πόλης Στ. Αγγελούδη, σε καλό κλίμα σύμφωνα με αρμόδιες πηγές. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση συνεργασίας με τους Οικολόγους Πράσινους σε συνάντηση με τους συν-προέδρους του σχήματος Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Αϊβαλιώτη.

Σαφώς, βασική δύναμη στην οποία στρέφεται αυτή τη στιγμή η Ρένα Δούρου είναι η Νέα Αριστερά. Συζητήσεις γίνονται ακόμη και με πρόσωπα που αποχώρησαν από αυτή, αλλά παραμένουν μετέωρα, είτε πρόκειται για ιστορικά στελέχη είτε για βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν αλλά δεν είναι βέβαιο ότι τελικώς θα κατευθυνθούν προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα – η προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να απευθυνθεί στο κέντρο, διατυπώνοντας θέσεις όπως αυτή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, φαίνεται να έχει προκαλέσει δυσφορία σε ανεξάρτητους, προερχόμενους από τη Νέα Αριστερά βουλευτές. Σημειώνεται πως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και ανεξάρτητοι κατέθεσαν κοινή ερώτηση λίγο πριν από το κλείσιμο της Βουλής.

Ένα αμοιβαίο άνοιγμα φάνηκε να σηματοδοτεί η συνέντευξη που παραχώρησε η Ρένα Δούρου στην εφημερίδα Εποχή, η οποία από τη διάσπαση του 2023 κα μετά εκφράζει τη Νέα Αριστερά. Εκεί η πρόεδρος της Κ.Ο. εκδηλώνει το ενδιαφέρον για τη συνεργασία του ευρύτερου χώρου, λέγοντας πως «μας ενώνουν περισσότερα από όσα μας χωρίζουν», αφήνοντας παράλληλα την αιχμή «μας χωρίζουν κάποιοι εγωισμοί, τύπου “θα έλθω μόνο αν φύγει ο τάδε ή επιστρέψει η δείνα”, ένθεν κακείθεν».

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι το πρόσημο του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αριστερό και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η συσπείρωση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να φέρει την είσοδο στη Βουλή. Στόχος, είπε, είναι «η εκπροσώπηση της σύγχρονης Ανανεωτικής, Ριζοσπαστικής Αριστεράς στη νέα Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό». Εξηγώντας πού εδράζεται αυτή η στάση, τόνισε πως «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα 5% του εκλογικού σώματος πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν πηγαίνουν στην ΕΛ.Α.Σ αλλά διασπείρονται. Το 1,5 ως 2% δηλώνει ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.». Σε ό,τι αφορά τη σχέση με την ΕΛ.Α.Σ., διεμήνυσε πως «θα δεχθούμε κριτική και θα ασκήσουμε κριτική στα όμορα κόμματα χωρίς ποτέ να ξεστρατίζουμε από τον μονομέτωπο αγώνα κατά της Δεξιάς. Και στα τυχόν… “ραπίσματα” δεν θα γυρνάμε το άλλο μάγουλο».

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