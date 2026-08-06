Το πυρηνικό αίνιγμα της Τεχεράνης

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Η παρούσα κατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν παραμένει ασαφής. Μετά τους αμερικανο-ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ιουνίου του 2025 (Πόλεμος των 12 Ημερών) κατά των κρίσιμων ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) απέσυρε τους επιθεωρητές της από το Ιράν.

Το κατά πόσο οι επιθέσεις αυτές, καθώς και οι αμερικανο-ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου του 2026, μείωσαν τη δυνατότητα του Ιράν να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα παραμένει άγνωστο.

Εξέλιξη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος (2015-2026)

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα εμπλουτισμού της αποσκοπεί αποκλειστικά στην παραγωγή καυσίμου για ειρηνικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Μάλιστα, το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) του 2015 προέβλεπε ότι το Ιράν θα εφάρμοζε μια σειρά περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, θα παρείχαν στην ΙΑΕΑ την εξουσία να εντοπίζει τυχόν παράνομη ή μυστική χρήση πυρηνικού υλικού για στρατιωτικούς σκοπούς, αντί για τη δηλωμένη ειρηνική χρήση του.

Τον Μάιο του 2018, κατά την πρώτη προεδρία του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν από τη συμφωνία». Σταδιακά το Ιράν σταμάτησε να εφαρμόζει πολλές από τις υποχρεώσεις που προέβλεπε το JCPOA και περιόρισε τις επιθεωρήσεις της IAEA. Έναν χρόνο αργότερα, η ΙΑΕΑ επιβεβαίωσε ότι ορισμένες από τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν υπερέβαιναν τα όρια που καθόριζε το JCPOA.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου (CRS), που δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουλίου 2026, η αύξηση του επιπέδου εμπλουτισμού ουρανίου, από το 2019 και μετά, έχει μειώσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την παραγωγή επαρκούς ουρανίου οπλικής ποιότητας (εμπλουτισμένο τουλάχιστον κατά 90%) για την κατασκευή ενός πυρηνικού όπλου.

Εκτίμηση της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν διέκοψε το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στα τέλη του 2003. Όπως έχουν αναφέρει Αμερικανοί αξιωματούχοι και η ΙΑΕΑ, στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός πυρηνικού όπλου, το οποίο θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο ιρανικό βαλλιστικό βλήμα εδάφους-εδάφους Shahab-3, βεληνεκούς 1.300-2.000 km.

Πριν από τη σύναψη του JCPOA (2015), η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμούσε ότι «το Ιράν δεν είχε ακόμη κατακτήσει όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες για την κατασκευή πυρηνικού όπλου».

Τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη εφαρμογής του JCPOA (Ιανουάριος 2016), η ΙΑΕΑ και οι ΗΠΑ εξέφραζαν την πεποίθηση ότι «μπορούσαν να εντοπίσουν έγκαιρα οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια ταχείας παραγωγής πυρηνικού υλικού, είτε αυτή πραγματοποιούνταν σε εγκαταστάσεις που τελούσαν υπό την επιτήρηση της ΙΑΕΑ είτε σε μυστικές εγκαταστάσεις».

Η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής (Annual Threat Assessment – ATA) του 2024 ανέφερε ότι «το Ιράν δεν διεξάγει επί του παρόντος τις βασικές δραστηριότητες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων που θα του επέτρεπαν να κατασκευάσει και να δοκιμάσει ένα πυρηνικό όπλο».

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Wall Street Journal» (9 Αυγούστου 2024) και τίτλο «Iran Is Better Positioned to Launch Nuclear – Weapons Program, New U.S. Intelligence Assessment Says», εκπρόσωπος του γραφείου του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ δήλωσε ότι «η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών ήταν σε θέση να ανιχνεύσει τυχόν ιρανικές προσπάθειες κατασκευής πυρηνικού όπλου». Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν περιλαμβάνεται στις μεταγενέστερες αναφορές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το 2025 δημόσια εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ανέφερε ότι «το Ιράν δεν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο» και ότι «ο τότε ανώτατος ηγέτης δεν είχε επαναφέρει σε ισχύ το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων που είχε αναστείλει το 2003». Η εκτίμηση αυτή διατυπώθηκε δημόσια από την τότε διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ κατά την παρουσίαση της Ετήσιας Εκτίμησης Απειλής του 2025 ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας (Μάρτιος 2025).

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της ΙΑΕΑ Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε στις 4 Μαρτίου 2026 ότι «έως τον Ιούνιο του 2025 η ΙΑΕΑ δεν διέθετε πληροφορίες που να υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός οργανωμένου και συστηματικού ιρανικού προγράμματος για την ανάπτυξη ή την κατασκευή πυρηνικού όπλου».

Η ΑΤΑ του 2026 αναφέρει ότι «μετά τις επιθέσεις του 2026 οι ΗΠΑ παρακολουθούν τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του Ιράν που σχετίζονται με όπλα μαζικής καταστροφής», χωρίς να διατυπώνει νέα δημόσια εκτίμηση σχετικά με την ύπαρξη ενεργού προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Από τη διαχρονική εξέταση των δημόσιων αξιολογήσεων της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών προκύπτει ότι έως και το 2025 δεν υπήρχαν ούτε πληροφορίες ούτε επίσημες εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν βρισκόταν στη διαδικασία κατασκευής πυρηνικού όπλου ή επρόκειτο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα κρίσιμα ερωτήματα ήταν πλέον δύο:

Η Τεχεράνη είχε λάβει την πολιτική απόφαση να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο;

να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο; Σε ποιο βαθμό το Ιράν είχε πλησιάσει τεχνικά στην κατασκευή πυρηνικού όπλου;

Η απάντηση πιθανόν να βρίσκεται στη διάκριση μεταξύ τεχνικής δυνατότητας και πολιτικής πρόθεσης. Δηλαδή οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούσαν ότι το Ιράν είχε μειώσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτούνταν για την παραγωγή του πυρηνικού υλικού, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία ότι η ιρανική ηγεσία είχε αποφασίσει να επανεκκινήσει τις δραστηριότητες ανάπτυξης πυρηνικού όπλου, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2003.

Όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες αναλύσεις, μια Απειλή (Α) υφίσταται μόνο όταν συνυπάρχουν η Δυνατότητα (Δ) και η Πρόθεση (Π) εκδήλωσής της. Δηλαδή Α = Δ x Π.

Παραγωγή σχάσιμου πυρηνικού υλικού

Το φυσικό ουράνιο περιέχει περίπου 0,7% ουράνιο 235 (U-235).

(U-235). Το ουράνιο χαμηλού εμπλουτισμού, που χρησιμοποιείται συνήθως σε πυρηνικούς αντιδραστήρες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιέχει λιγότερο από 5% U-235 .

. Το καύσιμο για ερευνητικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες μπορεί να παρασκευαστεί από εμπλουτισμένο ουράνιο, που περιέχει περίπου 20% U-235.

Αντίθετα, το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, που χρησιμοποιείται σε πυρηνικά όπλα, περιέχει συνήθως περίπου 90% U-235.

Το JCPOA επέβαλε περιορισμούς και απαιτούσε από το Ιράν το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου να μην υπερβαίνει τα 300 κιλά και να έχει περιεκτικότητα έως 3,67% σε U-235. Οι περιορισμοί αυτοί συρρίκνωσαν σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Με βάση τις δηλωμένες εγκαταστάσεις της, η Τεχεράνη θα χρειαζόταν τουλάχιστον έναν χρόνο για να παραγάγει αρκετό ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, προκειμένου να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις της ΙΑΕΑ, πριν από τους αμερικανο-ισραηλινούς βομβαρδισμούς του Πολέμου των 12 Ημερών (Ιούνιος 2025), ο αριθμός των εγκατεστημένων φυγοκεντρητών, η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου, καθώς και ο αριθμός των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού, υπερέβαιναν τα όρια που είχε θέσει το JCPOA.

Τον Νοέμβριο του 2024 μια έκθεση του γραφείου του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ ανέφερε ότι το απόθεμα σχάσιμου υλικού (πυρηνική πρώτη ύλη για την κατασκευή πυρηνικού όπλου) του Ιράν θα ήταν αρκετό για την κατασκευή περισσότερων από δώδεκα πυρηνικών όπλων, εφόσον υποβαλλόταν σε περαιτέρω εμπλουτισμό.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών τον Μάρτιο του 2022, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτιμούσε ότι «το Ιράν θα χρειαζόταν μόλις μία εβδομάδα για να παραγάγει επαρκή ποσότητα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού οπλικής ποιότητας για ένα πυρηνικό όπλο».

Η αμερικανική Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών (DIA) εκτίμησε τον Μάιο του 2025 ότι «το Ιράν θα χρειαζόταν πιθανότατα λιγότερο από μία εβδομάδα για την παραγωγή αυτής της ποσότητας υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου».

Αν και δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την ακριβή τοποθεσία και την κατάσταση του πυρηνικού υλικού μετά τους βομβαρδισμούς του Ιουνίου του 2025, ο Ραφαέλ Γκρόσι εκτιμά ότι σημαντικό μέρος του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πιθανότατα εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της χώρας. Μάλιστα, σε έκθεσή της πριν από τον βομβαρδισμό του Ιουνίου του 2025, η ΙΑΕΑ εκτιμούσε ότι το απόθεμα αυτό περιλάμβανε 184,1 κιλά εμπλουτισμένο ουράνιο έως και 20% και 440,9 κιλά έως και 60%.

Να σημειωθεί ότι ο Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε στις 15 Μαρτίου 2026 ότι «το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις του Ιουνίου 2025 στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Ιράν». Προφανώς, αναφερόταν στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό, που βομβαρδίστηκαν από τις αμερικανο-ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις. Πρόσθεσε δε ότι «το Ιράν δεν έχει κανένα σχέδιο να ανακτήσει το συγκεκριμένο υλικό».

Οπλοποίηση του πυρηνικού υλικού και κατασκευή πυρηνικού όπλου

Με τον όρο «οπλοποίηση πυρηνικού υλικού» εννοούμε το σύνολο των τεχνικών διαδικασιών που απαιτούνται ώστε το σχάσιμο υλικό, όπως το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού οπλικής ποιότητας (~90%), να μετατραπεί σε λειτουργικό πυρηνικό εκρηκτικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου των ΗΠΑ (Congressional Research Service – CRS) «Iran and Nuclear Weapons Production, IF12106, Paul K. Kerr», αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς το CRS τον Απρίλιο του 2022, ότι η εκτίμηση της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών ήταν πως «το Ιράν θα χρειαζόταν περίπου ένα έτος για να ολοκληρώσει τα απαραίτητα στάδια οπλοποίησης».

Η εκτίμηση αυτή βασιζόταν στην υπόθεση ότι το Ιράν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει παράλληλα την παραγωγή σχάσιμου υλικού και τη διαδικασία οπλοποίησης. Επομένως, εφόσον το Ιράν διέθετε το απαιτούμενο σχάσιμο υλικό, θα μπορούσε να ολοκληρώσει σε περίπου ένα έτος τα στάδια που απαιτούνται για την κατασκευή ενός πυρηνικού εκρηκτικού μηχανισμού.

Τον Μάρτιο του 2023 ο στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, τότε πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι «το Ιράν θα χρειαζόταν αρκετούς μήνες για να κατασκευάσει ένα πραγματικό πυρηνικό όπλο». Δεν εξήγησε, ωστόσο, ποιες παραδοχές βρίσκονταν πίσω από αυτή την εκτίμηση, αλλά ούτε αν η εκτίμηση αφορούσε έναν απλό πυρηνικό εκρηκτικό μηχανισμό ή μια πλήρως επιχειρησιακή πυρηνική κεφαλή.

Η κατοχή ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού δεν σημαίνει από μόνη της ότι μια χώρα διαθέτει ή μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Απαιτούνται επιπλέον γνώσεις, σχεδιασμός και τεχνικές διαδικασίες για τη μετατροπή του σχάσιμου υλικού σε λειτουργικό πυρηνικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τις εκθέσεις της IAEA, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το Ιράν έχει ολοκληρώσει όλα αυτά τα στάδια. Επομένως, το σημερινό εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα κατασκευής πυρηνικού όπλου από το Ιράν παραμένει άγνωστο.

Εκτιμήσεις βασισμένες σε υποθέσεις και αβεβαιότητες

Η εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την παραγωγή του απαραίτητου σχάσιμου υλικού για ένα πυρηνικό όπλο βασίζεται στην υπόθεση ότι το Ιράν θα χρησιμοποιούσε τις γνωστές και δηλωμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του. Επειδή όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης μη δηλωμένων πυρηνικών δραστηριοτήτων, μια τέτοια εκτίμηση δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκην το σύνολο των δυνατοτήτων της Τεχεράνης για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκτιμήσει στο παρελθόν ότι, αν το Ιράν αποφάσιζε να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θα ήταν πιθανότερο να χρησιμοποιήσει μυστικές εγκαταστάσεις και όχι τις επίσημα δηλωμένες για την παραγωγή του απαραίτητου σχάσιμου υλικού. Ωστόσο δεν είναι γνωστό αν αυτή η εκτίμηση εξακολουθεί να ισχύει σήμερα για την αμερικανική κυβέρνηση. Μέχρι σήμερα, ούτε οι ΗΠΑ ούτε η IAEA έχουν παρουσιάσει δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το Ιράν πραγματοποιεί μυστικές δραστηριότητες παραγωγής σχάσιμου υλικού.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σύνθετη. Το Ιράν έχει αποκτήσει σημαντικές τεχνικές δυνατότητες που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την πορεία προς ένα πυρηνικό όπλο, ιδιαίτερα όσον αφορά την παραγωγή σχάσιμου υλικού. Όμως, η ύπαρξη αυτής της δυνατότητας δεν αποδεικνύει από μόνη της τη λήψη πολιτικής απόφασης για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Η τελική αξιολόγηση της ιρανικής πυρηνικής απειλής εξαρτάται από έναν συνδυασμό τεχνικών δυνατοτήτων, πολιτικών επιλογών και της δυνατότητας της διεθνούς κοινότητας να παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Τεχεράνης. Ωστόσο, σήμερα αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

Η IAEA έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι δεν διαθέτει πλήρη εικόνα των ιρανικών πυρηνικών δραστηριοτήτων, καθώς η πρόσβαση των επιθεωρητών έχει απαγορευτεί. Ως αποτέλεσμα, η διεθνής κοινότητα καλείται να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, όπου η έλλειψη αξιόπιστης πληροφόρησης αποτελεί από μόνη της παράγοντα αστάθειας και κινδύνου.

* Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος είναι ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

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