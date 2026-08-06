Εκδίδεται σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη για τη Marfin (video)

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Στη Βρετανία βρίσκονται στελέχη του ελληνικού FBI, προκειμένου να συνοδεύσουν στην Ελλάδα την 46χρονη η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010.

Η έκδοση της 46χρονης πραγματοποιείται μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος των ελληνικών Αρχών. Η κατηγορούμενη δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της απόφασης, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για τη μεταφορά της στην Ελλάδα.

Η 46χρονη αναμένεται σήμερα, Πέμπτη (6/8), στην Ελλάδα και θα οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Η 46χρονη είναι μητέρα δύο παιδιών και ζει μόνιμα στη Βρετανία. Προ ημερών ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαδάκης, είχε τονίσει ότι η πελάτισσα του δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση στην άφιξη της στην Ελλάδα.

«Όπως είναι γνωστό, η κατηγορούμενη δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώα, προσφέρθηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα και δήλωσε στο αρμόδιο Αγγλικό δικαστήριο τη συναίνεσή της. Συνεπώς η όποια καθυστέρηση άφιξής της στη χώρα δεν οφείλεται σε δική της ευθύνη. Κατά συνέπεια μέχρι τότε ούτε νομιμοποιούμαι να ενεργώ για λογαριασμό της, ούτε και έχω πρόσβαση στη δικογραφία για να γνωρίζω την υπόθεση», είχε δηλώσει ο Κώστας Παπαδάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, καθώς μετά τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έχουν χαρακτηρίσει τη δικογραφία ανυπόστατη.

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