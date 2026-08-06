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06.08.2026 09:04

Μπέλα Χαντίντ: «Η επιτυχία σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό για εμένα σήμερα απ’ ό,τι πριν από μερικά χρόνια»

06.08.2026 09:04
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Τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται σήμερα την επιτυχία περιέγραψε η Μπέλα Χαντίντ, επισημαίνοντας ότι η άποψή της έχει αλλάξει κατά πολύ σε σχέση με το παρελθόν.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, το διάσημο μοντέλο εξήγησε ότι ενώ παλαιότερα θεωρούσε επιτυχία το να δουλεύει διαρκώς και να αναζητά σε καθετί το παραπάνω, το όλο και περισσότερο, πλέον, της αρκεί να φροντίζει τον εαυτό της, να κάνει πράγματα που αγαπά και να περνά χρόνο με τους αγαπημένους της.

«Η επιτυχία σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό για εμένα σήμερα απ’ ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Παλαιότερα πίστευα ότι είχε να κάνει με το να δουλεύεις συνεχώς, να λες πάντα “ναι” και να κυνηγάς αδιάκοπα το επόμενο πράγμα. Τώρα όλα μοιάζουν πολύ πιο απλά» τόνισε.

«Είναι το να έχεις τον χώρο να ξυπνάς και να απολαμβάνεις πραγματικά τη ζωή σου, να φροντίζεις τον εαυτό σου, να περνάς χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάς και να είσαι παρούσα στις στιγμές που έχουν σημασία. Όσο περισσότερο ακούω τον εαυτό μου και ζω με έναν τρόπο που αισθάνομαι ειλικρινής, τόσο πιο σταθερή και σίγουρη νιώθω» διευκρίνισε.

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ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 10:29
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