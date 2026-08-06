Χιροσίμα: 81 χρόνια από τη μέρα που το «Enola Gay» σκόρπισε τον πυρηνικό όλεθρο

Takeaways by to pontiki AI Η Χιροσίμα μετρά 81 χρόνια από την αμερικανική ατομική επίθεση της 6ης Αυγούστου 1945, η οποία προκάλεσε τον θάνατο περίπου 140.000 ανθρώπων μέχρι το τέλος εκείνου του έτους.

Κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης, ο δήμαρχος της πόλης επέκρινε τη χρήση πυρηνικών όπλων ως μέσο αποτροπής, προειδοποιώντας για τους κινδύνους ενός νέου πυρηνικού ολέθρου.

Περίπου 50.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο Μνήμης της Ειρήνης, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να επιλέξει τον διάλογο και τη συλλογική ασφάλεια.

Παράλληλα, οι επιζώντες των βομβαρδισμών συνεχίζουν να αγωνίζονται για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, καθώς ο αριθμός τους μειώνεται διαρκώς λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους.

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Στις 08:15 της 6ης Αυγούστου 1945, μία εκτυφλωτική λάμψη μετέτρεψε μέσα σε δευτερόλεπτα τη Χιροσίμα σε ερείπια. Ογδόντα ένα χρόνια αργότερα, η πόλη προειδοποιεί ξανά για τους κινδύνους της πυρηνικής αποτροπής.

Η Χιροσίμα τίμησε την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 την 81η επέτειο από την αμερικανική ατομική επίθεση που ισοπέδωσε την πόλη και άλλαξε για πάντα την Ιστορία.

Στην τελετή μνήμης, ο δήμαρχος Καζούμι Ματσούι επέκρινε τις μεγάλες δυνάμεις που εξακολουθούν να διεξάγουν πολέμους και να παρουσιάζουν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως αναγκαίο μέσο αποτροπής.

«Η υποβάθμιση της απάνθρωπης φύσης των πυρηνικών όπλων και η αποδοχή της χρήσης βίας για την επιδίωξη της ευημερίας ενός κράτους ενέχουν τον κίνδυνο ενός κύκλου βίαιων αντιποίνων, ο οποίος θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε μια νέα Χιροσίμα ή ένα νέο Ναγκασάκι», προειδοποίησε.

Περίπου 50.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι περίπου 120 χωρών και περιοχών, συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο Μνήμης της Ειρήνης. Στις 08:15 ακριβώς, την ώρα της επίθεσης του 1945, ήχησε η Καμπάνα της Ειρήνης και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Το πρωινό της 6ης Αυγούστου 1945

Η Δευτέρα 6 Αυγούστου 1945 ξημέρωσε ζεστή, καθαρή και ηλιόλουστη στη Χιροσίμα. Η πόλη είχε ήδη υποστεί τις στερήσεις του πολέμου, αλλά δεν είχε βομβαρδιστεί μαζικά.

Στους δρόμους βρίσκονταν εργαζόμενοι, μαθητές, στρατιώτες και ομάδες πολιτών που είχαν κινητοποιηθεί για την κατεδάφιση κτιρίων, ώστε να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Πολλά παιδιά είχαν ήδη απομακρυνθεί στην ύπαιθρο, όμως χιλιάδες μαθητές παρέμεναν στην πόλη για καταναγκαστικές εργασίες.

Η Χιροσίμα αποτελούσε σημαντικό στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο. Φιλοξενούσε στρατιωτικές μονάδες, αποθήκες, εγκαταστάσεις μεταφορών και το αρχηγείο της Δεύτερης Γενικής Στρατιάς της Ιαπωνίας.

Την ώρα της επίθεσης εκτιμάται ότι βρίσκονταν στην πόλη περίπου 350.000 άνθρωποι.

Η πτήση του «Enola Gay»

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το αμερικανικό βομβαρδιστικό B-29 «Enola Gay» απογειώθηκε από το νησί Τίνιαν, στις Μαριάνες Νήσους του Ειρηνικού.

Κυβερνήτης του αεροσκάφους ήταν ο συνταγματάρχης Πολ Τίμπετς, ο οποίος είχε δώσει στο βομβαρδιστικό το όνομα της μητέρας του.

Στο εσωτερικό του μετέφερε την ατομική βόμβα ουρανίου-235 με την κωδική ονομασία «Little Boy». Ήταν το πρώτο πυρηνικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε εναντίον ανθρώπινου πληθυσμού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη δοκιμή πυρηνικού όπλου στην Ιστορία, τη δοκιμή «Trinity», που είχε γίνει στις 16 Ιουλίου 1945 στην έρημο του Νέου Μεξικού.

Η βόμβα έπεσε στις 08:15

Στις 08:15 τοπική ώρα το «Little Boy» απελευθερώθηκε πάνω από τη Χιροσίμα.

Η βόμβα δεν εξερράγη όταν χτύπησε στο έδαφος. Πυροδοτήθηκε περίπου 43 δευτερόλεπτα μετά τη ρίψη της, σε ύψος περίπου 600 μέτρων πάνω από την πόλη, ώστε το ωστικό κύμα να προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυνατή καταστροφή.

Η έκρηξη είχε ισχύ που υπολογίζεται σε περίπου 16 κιλοτόνους ΤΝΤ, δηλαδή ενέργεια αντίστοιχη με την ταυτόχρονη έκρηξη περίπου 16.000 τόνων συμβατικού εκρηκτικού TNT.

Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου δημιουργήθηκε μια πύρινη σφαίρα, με θερμοκρασία εκατομμυρίων βαθμών στον πυρήνα της.

Πολλοί κάτοικοι που βρίσκονταν κοντά στο υποκέντρο της έκρηξης σκοτώθηκαν ακαριαία. Σε επιφάνειες κτιρίων και δρόμων έμειναν σε ορισμένες περιπτώσεις σκοτεινά περιγράμματα ανθρώπων και αντικειμένων, επειδή το θερμικό κύμα αλλοίωσε τις ακάλυπτες επιφάνειες γύρω τους.

Ένα ωστικό κύμα που σάρωσε την πόλη

Το ωστικό κύμα κινήθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις, γκρεμίζοντας σπίτια, ανατρέποντας οχήματα και εκτοξεύοντας ανθρώπους και συντρίμμια.

Σχεδόν όλα τα κτίρια σε ακτίνα περίπου 2 χιλιομέτρων από το υποκέντρο είτε καταστράφηκαν είτε κάηκαν.

Σύμφωνα με τη γενική έρευνα που πραγματοποίησε η πόλη το 1946:

51.787 από τα συνολικά 76.327 κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή κάηκαν,

6.180 κτίρια υπέστησαν μερική καταστροφή,

περίπου το 90% των κατασκευών της πόλης υπέστη καταστροφικές ζημιές.

Το κτίριο της Βιομηχανικής Έκθεσης της Χιροσίμα βρισκόταν μόλις περίπου 160 μέτρα βορειοδυτικά του υποκέντρου.

Επειδή το κύριο ωστικό κύμα έπεσε σχεδόν κατακόρυφα επάνω του, ένα τμήμα του κεντρικού σκελετού του δεν κατέρρευσε. Τα ερείπιά του διατηρήθηκαν και αποτελούν σήμερα τον Θόλο της Ατομικής Βόμβας, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της πυρηνικής καταστροφής.

Η πόλη τυλίχθηκε στις φλόγες

Η θερμική ακτινοβολία προκάλεσε ακαριαία εγκαύματα σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από την έκρηξη. Ρούχα και ξύλινα κτίρια άρπαξαν φωτιά, ενώ οι οικιακές εστίες μέσα στα σπίτια που κατέρρευσαν δημιούργησαν εκατοντάδες νέες πυρκαγιές.

Οι φωτιές ενώθηκαν σταδιακά σε μια τεράστια πύρινη καταιγίδα. Η έντασή τους κορυφώθηκε μεταξύ 10:00 και 15:00, αλλά μεγάλα τμήματα της πόλης συνέχισαν να καίγονται ολόκληρη την ημέρα.

Αμέτρητοι άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από πεσμένα κτίρια. Συγγενείς και περαστικοί προσπαθούσαν να τους απεγκλωβίσουν, όμως συχνά αναγκάζονταν να απομακρυνθούν καθώς πλησίαζαν οι φλόγες.

Σε ακτίνα περίπου 2 χιλιομέτρων από το υποκέντρο, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης κάηκε ολοσχερώς.

Οι τραυματίες αναζητούσαν νερό

Μετά την έκρηξη, χιλιάδες βαριά τραυματισμένοι άνθρωποι άρχισαν να κινούνται προς τα ποτάμια, τις γέφυρες και τα σημεία όπου πίστευαν ότι θα μπορούσαν να βρουν νερό.

Πολλοί είχαν υποστεί βαθιά εγκαύματα. Το δέρμα κρεμόταν από τα χέρια και το σώμα τους, ενώ άλλοι είχαν τραυματιστεί από γυαλιά, ξύλα και μεταλλικά αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν από το ωστικό κύμα.

Η δίψα ήταν ένα από τα συχνότερα στοιχεία στις μαρτυρίες των επιζώντων. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν στις όχθες ή μέσα στα ποτάμια, στα οποία είχαν καταφύγει για να ανακουφιστούν από τα εγκαύματα και τη ζέστη.

Τα νοσοκομεία και οι σταθμοί πρώτων βοηθειών είχαν καταστραφεί ή πλημμυρίσει από τραυματίες. Πολλοί γιατροί και νοσηλευτές είχαν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, ενώ δεν υπήρχαν αρκετά φάρμακα, επίδεσμοι, νερό και αίμα.

Η «μαύρη βροχή»

Αργότερα μέσα στην ημέρα, σε τμήματα της Χιροσίμα και των γύρω περιοχών άρχισε να πέφτει η λεγόμενη «μαύρη βροχή».

Η βροχή είχε σκούρο χρώμα επειδή οι σταγόνες παρέσυραν στάχτη, αιθάλη, σκόνη και υλικά από το νέφος της έκρηξης. Περιείχε επίσης ραδιενεργά κατάλοιπα.

Εξαντλημένοι άνθρωποι, που δεν γνώριζαν τον κίνδυνο της ακτινοβολίας, άνοιγαν το στόμα τους για να πιουν τις σταγόνες ή συγκέντρωναν το μολυσμένο νερό.

Το σύννεφο της έκρηξης είχε ήδη υψωθεί χιλιάδες μέτρα πάνω από τη Χιροσίμα, σκοτεινιάζοντας τον ουρανό και μεταφέροντας ραδιενεργά σωματίδια πέρα από το άμεσο σημείο της καταστροφής.

Ένας αόρατος εχθρός: Η ακτινοβολία

Η ατομική βόμβα δεν σκότωνε μόνο με τη θερμότητα, τις φλόγες και το ωστικό κύμα. Η πυρηνική έκρηξη απελευθέρωσε τεράστια ποσότητα ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Άνθρωποι που αρχικά έμοιαζαν να έχουν επιβιώσει χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς άρχισαν, έπειτα από ημέρες ή εβδομάδες, να εμφανίζουν:

υψηλό πυρετό,

ναυτία και διάρροια,

αιμορραγίες,

απώλεια μαλλιών,

δερματικές βλάβες,

δραματική μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων.

Πολλοί πέθαναν χωρίς οι ίδιοι ή οι γιατροί τους να κατανοούν την αιτία. Τα οξέα συμπτώματα υποχώρησαν σταδιακά περίπου πέντε μήνες αργότερα, όμως οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας συνεχίστηκαν επί δεκαετίες, προκαλώντας μεταξύ άλλων αυξημένα περιστατικά λευχαιμίας και άλλων μορφών καρκίνου.

Περίπου 140.000 νεκροί μέχρι το τέλος του 1945

Ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν δεν μπορεί να υπολογιστεί με απόλυτη ακρίβεια, καθώς ολόκληρες οικογένειες εξαφανίστηκαν και πολλά αρχεία καταστράφηκαν.

Η πόλη της Χιροσίμα εκτιμά ότι περίπου 140.000 άνθρωποι είχαν πεθάνει μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 1945 από:

την ίδια την έκρηξη,

τα εγκαύματα,

τα τραύματα,

τις πυρκαγιές,

την οξεία έκθεση στην ακτινοβολία.

Ο αριθμός δεν αφορά μόνο όσους σκοτώθηκαν ακαριαία το πρωί της 6ης Αυγούστου, αλλά και εκείνους που υπέκυψαν κατά τους επόμενους μήνες.

Τρεις ημέρες αργότερα χτυπήθηκε το Ναγκασάκι

Στις 9 Αυγούστου 1945, οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν δεύτερη ατομική βόμβα, αυτή τη φορά πάνω από το Ναγκασάκι.

Η βόμβα πλουτωνίου με την ονομασία «Fat Man» προκάλεσε περίπου 70.000 θανάτους μέχρι το τέλος του έτους.

Την ίδια ημέρα, η Σοβιετική Ένωση είχε εισέλθει στον πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας, εισβάλλοντας στην υπό ιαπωνική κατοχή Μαντζουρία.

Στις 15 Αυγούστου, ο αυτοκράτορας Χιροχίτο ανακοίνωσε την αποδοχή της παράδοσης της Ιαπωνίας. Η επίσημη υπογραφή πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1945, σηματοδοτώντας το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ηχηρό μήνυμα κατά της πυρηνικής αποτροπής

Ογδόντα ένα χρόνια αργότερα, ο δήμαρχος της Χιροσίμα προειδοποίησε ότι πολλοί πολιτικοί ηγέτες εξακολουθούν να θεωρούν την πυρηνική αποτροπή ρεαλιστική πολιτική.

Όπως υπογράμμισε, η επίκληση των πυρηνικών όπλων ως εγγύησης ασφαλείας:

νομιμοποιεί την απειλή μαζικής καταστροφής,

αυξάνει τον κίνδυνο λανθασμένου υπολογισμού,

ενισχύει τον ανταγωνισμό των εξοπλισμών,

απομακρύνει τον στόχο ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα.

Στη Διακήρυξη Ειρήνης του 2026 σημειώνεται ότι, ακόμη και σήμερα, πυρηνικά όπλα χρησιμοποιούνται ως μέσα εκφοβισμού, ενώ μεγάλες δυνάμεις προχωρούν σε ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Ο Ματσούι κάλεσε τους πολίτες να μη θεωρούν την ειρήνη αποκλειστική ευθύνη των κυβερνήσεων, αλλά να μελετήσουν τα διδάγματα της Ιστορίας και να αναλάβουν δράση.

Η στάση της Ιαπωνίας και η «πυρηνική ομπρέλα»

Στην τελετή συμμετείχε για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός της Ιαπωνίας η Σανάε Τακαΐτσι.

Η Τακαΐτσι δήλωσε ότι η κυβέρνησή της θα ακολουθήσει μια «ρεαλιστική προσέγγιση» για έναν κόσμο στον οποίο τα πυρηνικά όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ, στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

Η Ιαπωνία διατηρεί από τη μεταπολεμική περίοδο τρεις μη πυρηνικές αρχές:

δεν κατέχει πυρηνικά όπλα,

δεν κατασκευάζει πυρηνικά όπλα,

δεν επιτρέπει την εισαγωγή τους στο έδαφός της.

Ωστόσο, η Τακαΐτσι έχει ταχθεί υπέρ της επανεξέτασης της τρίτης αρχής και στην ομιλία της δεν δεσμεύτηκε ρητά ότι το ισχύον πλαίσιο θα παραμείνει αμετάβλητο.

Παράλληλα, η Ιαπωνία βρίσκεται υπό την προστασία της αμερικανικής «πυρηνικής ομπρέλας». Η εξάρτησή της από την αμερικανική αποτρεπτική ισχύ αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων.

Λιγοστεύουν οι επιζώντες

Οι επιζώντες των ατομικών βομβαρδισμών είναι γνωστοί στην Ιαπωνία ως «χιμπακούσα».

Ο αριθμός των επίσημα αναγνωρισμένων επιζώντων της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι έχει μειωθεί στους 91.105, ενώ η μέση ηλικία τους ξεπερνά πλέον τα 86 χρόνια.

Οι οργανώσεις τους προειδοποιούν ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει να χάσει σύντομα τις τελευταίες άμεσες μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν με τα μάτια τους τι σημαίνει πυρηνικός πόλεμος.

Για τους χιμπακούσα, η διατήρηση της μνήμης δεν αποτελεί μόνο ιστορική υποχρέωση. Είναι ένα μέσο αποτροπής της επανάληψης της καταστροφής.

Γκουτέρες: Να γίνει αδιανόητη η χρήση πυρηνικών όπλων

Σε γραπτό μήνυμά του, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε ότι η φρίκη των πυρηνικών όπλων είναι μόνο ένα από τα διδάγματα της Χιροσίμα.

Ένα ακόμη δίδαγμα είναι η ανάγκη δημιουργίας ενός κόσμου στον οποίο η απειλή ή η χρήση αυτών των όπλων θα έχει γίνει αδιανόητη.

Ο Γκουτέρες χαρακτήρισε τη Χιροσίμα παράδειγμα ανθεκτικότητας, αναγέννησης και ελπίδας, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να επιλέξει:

τον διάλογο αντί του διχασμού,

τη συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης,

τη συλλογική ασφάλεια αντί των στενών εθνικών συμφερόντων.

Η Χιροσίμα αποτελεί σήμερα μια σύγχρονη, ζωντανή πόλη. Κάθε 6η Αυγούστου, όμως, οι καμπάνες της υπενθυμίζουν τι συνέβη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εκείνο το καθαρό καλοκαιρινό πρωινό του 1945.

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