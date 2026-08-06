Πόλεμος στην Ουκρανία: Έξι νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Μπαλακλία και Σούμι – Δεκάδες τραυματίες

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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική ουκρανική πόλη Μπαλακλία, μετά από ρωσικά πλήγματα σε κατοικίες κατά τη διάρκεια της νύκτας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στη διάρκεια της νύκτας και τουλάχιστον 19 τραυματίσθηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε οικισμούς στη βόρεια περιφέρεια του Σούμι.

Άλλοι δώδεκα τραυματίσθηκαν στην ίδια την πόλη του Σούμι, έπειτα από επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες, ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία επίσης μέσω του Telegram.

Επίθεση drone σε βαν προκάλεσε τον τραυματισμό έξι ανθρώπων στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, ανακοινώθηκε από την περιφερειακή διοίκηση.

Στην Μπαλακλία, ένα πρώτο πλήγμα σημειώθηκε σε «μια μεμονωμένη κατοικία», έγραψε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Βιτάλι Καραμπάνοφ στο λογαριασμό του στο Telegram. «Δυστυχώς μια γυναίκα σκοτώθηκε κατά την επίθεση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον τόπο του πλήγματος και οι διασώστες διεξάγουν έρευνες στα συντρίμμια», πρόσθεσε.

Ένα δεύτερο πλήγμα σκότωσε δύο ανθρώπους, έναν άνδρα και μια γυναίκα, κοντά σε «άλλη μεμονωμένη κατοικία», σύμφωνα με τον Καραμπάνοφ.

Μόσχα: Καταρρίψαμε 605 ουκρανικά drones τη νύχτα

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 605 ουκρανικά drones πάνω από γύρω στις είκοσι περιφέρειές της και την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας.

«Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε (…), τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 605 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι επιθέσεις είχαν κυρίως στο στόχαστρο την περιφέρεια της Τβερ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 180 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Μόσχας, όπου αποθήκη της Wildberries, του ρωσικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου, «υπέστη ελαφρές ζημιές», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Τβερ, τον Βιτάλι Κορολιόφ, η πτώση συντριμμιών από ουκρανικό drone προκάλεσε ελαφρά ζημιά στην πρόσοψη του συγκροτήματος της Wildberries στην περιφέρεια αυτή.

«Σημερα τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν επίθεση εχθρικών drones πάνω από την περιφέρειά μας», ανέφερε ο Κορολιόφ σε σημερινή ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

«Μετά την πτώση συντριμμιών από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, η πρόσοψη της αποθήκης της Wildberries υπέστη ελαφρά ζημιά», διευκρίνισε, σημειώνοντας ότι κανένας δεν έχει τραυματιστεί.

Παράλληλα ο Μιχαήλ Γεβράγεφ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Γιάροσλαβ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων βόρεια της Μόσχας, έκανε λόγο για την «πιο μαζική επίθεση» που έχει γίνει κατά της περιφέρειας αυτής, όπου καταρρίφθηκαν συνολικά 92 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η πτώση συντριμμιών από τα drones προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτια και ζημιές σε αυτοκίνητα, πρόσθεσε ο Γεβράγεφ σε ανάρτησή του επίσης στο Telegram.

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