Απώλειες για τον IDF στον Λίβανο: Δύο νεκροί στρατιωτικοί μετά από έκρηξη – Τέσσερις τραυματίες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο, ενώ ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού την Πέμπτη (8/6).

Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη στην πόλη Ματζντάλ Ζουν, στον νότιο Λίβανο.

Μετά το περιστατικό, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων σε περιοχές του νότιου Λιβάνου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από τα πλήγματα σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

Διαβάστε επίσης:

Το πυρηνικό αίνιγμα της Τεχεράνης

Τραμπ: «Προτιμώ συμφωνία με το Ιράν» – Προχωρούν οι επαφές για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά παραμένουν τα αγκάθια

Μαύρη Θάλασσα: Drone έπληξε φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Ουκρανίας