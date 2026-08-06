Απώλειες για τον IDF στον Λίβανο: Δύο νεκροί στρατιωτικοί μετά από έκρηξη – Τέσσερις τραυματίες

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Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο, ενώ ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού την Πέμπτη (8/6).
Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη στην πόλη Ματζντάλ Ζουν, στον νότιο Λίβανο.
Μετά το περιστατικό, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων σε περιοχές του νότιου Λιβάνου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από τα πλήγματα σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος.
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