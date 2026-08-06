search
ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 10:35
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.08.2026 09:19

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η τρυφερή εξομολόγηση στον Γρηγόρη Μόργκαν – «Ονειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή» (Video)

06.08.2026 09:19
valavani-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια τρυφερή εξομολόγηση για τον Γρηγόρη Μόργκαν και όσα βιώνει δίπλα του έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέσα από τα social media, επισημαίνοντας ότι η ευτυχία που κάποτε ονειρευόταν, πλέον, είναι η πραγματική της ζωή.

«Τελικά τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα» έγραψε -μεταξύ άλλων- υπογραμμίζοντας ότι έναν τέτοιο άνδρα ήθελε δίπλα της κι ότι αυτή την αγάπη ονειρευόταν να ζήσει.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram,

«Πριν από χρόνια ονειρευόμουν μια αγάπη σαν κι αυτή, έναν άντρα σαν εσένα… και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή», έγραψε η αθλητικογράφος στη λεζάντα ενός βίντεο, στο οποίο ο σύζυγός της φαίνεται να κρατά τη σανίδα του surf, ενώ έχει μόλις βγει από τη θάλασσα.

Η σχέση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν μετρά τέσσερα περίπου χρόνια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χάνια και σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, υποδέχτηκαν στη ζωή τους το πρώτο τους παιδί. Τον περασμένο Ιούλιο το ζευγάρι βάφτισε τον γιο τους, δίνοντάς του το όνομα Ιάσονας-Παναγιώτης.

Διαβάστε επίσης:

Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον πατέρα του – «Τα πρώτα γενέθλια χωρίς εσένα» (Video)

Μελέτης Ηλίας: «Η εξουσία τρελαίνει τον άνθρωπο, τον διαβρώνει – Πολλοί γονείς παρασυρόμαστε από την άσκησή της και ξεφεύγουμε»

Σίντι Κρόφορντ: «Είναι τιμή όταν μου λένε ότι μοιάζω στη μητέρα μου», δήλωσε η κόρη της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της Meridiam – Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε απειλή (video)

aftokinito_adaptive-cruise-control_0608_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Cruise control ή πόδι στο γκάζι – Ποιο καίει λιγότερο

dendias-vouli-456
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Δένδια για τα έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο

patoulidou-nikolaou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Πατουλίδου για τα 34 από το θαύμα της Βαρκελώνης: Αν μπορούσα να περνούσα το μετάλλιο στους μαχητές της ζωής»

metlen mytilinaios
BUSINESS

METLEN: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις εξαμήνου 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
salata-new
ΥΓΕΙΑ

Το συστατικό στη σαλάτα που ρίχνει τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

giannis-dragasakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Το «ευχαριστώ» του στο νοσηλευτικό προσωπικό

gyros-gallias-gynaikon
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντοπαρισμένα σουτιέν»: Σάλος με τον Γύρο Γαλλίας γυναικών όπου οι αθλήτριες έκαναν… αυξητική σε στηθόδεσμο για να κερδίσουν ταχύτητα

kalimera-ellada-new
MEDIA

«Καλημέρα Ελλάδα»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο (Video)

vithos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Σκάφος αναψυχής λεηλατούσε τον βυθό του Αιγαίου - Κατασχέθηκαν κοράλλια αξίας 800.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 10:34
papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της Meridiam – Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε απειλή (video)

aftokinito_adaptive-cruise-control_0608_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Cruise control ή πόδι στο γκάζι – Ποιο καίει λιγότερο

dendias-vouli-456
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Δένδια για τα έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο

1 / 3