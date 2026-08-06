Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η τρυφερή εξομολόγηση στον Γρηγόρη Μόργκαν – «Ονειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή» (Video)

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Μια τρυφερή εξομολόγηση για τον Γρηγόρη Μόργκαν και όσα βιώνει δίπλα του έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέσα από τα social media, επισημαίνοντας ότι η ευτυχία που κάποτε ονειρευόταν, πλέον, είναι η πραγματική της ζωή.

«Τελικά τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα» έγραψε -μεταξύ άλλων- υπογραμμίζοντας ότι έναν τέτοιο άνδρα ήθελε δίπλα της κι ότι αυτή την αγάπη ονειρευόταν να ζήσει.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram,

«Πριν από χρόνια ονειρευόμουν μια αγάπη σαν κι αυτή, έναν άντρα σαν εσένα… και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή», έγραψε η αθλητικογράφος στη λεζάντα ενός βίντεο, στο οποίο ο σύζυγός της φαίνεται να κρατά τη σανίδα του surf, ενώ έχει μόλις βγει από τη θάλασσα.

Η σχέση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν μετρά τέσσερα περίπου χρόνια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χάνια και σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, υποδέχτηκαν στη ζωή τους το πρώτο τους παιδί. Τον περασμένο Ιούλιο το ζευγάρι βάφτισε τον γιο τους, δίνοντάς του το όνομα Ιάσονας-Παναγιώτης.

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