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06.08.2026 10:26

Παπασταύρου για καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της Meridiam – Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε απειλή (video)

06.08.2026 10:26
papastavrou_stavros
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  • Η είσοδος της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου ενισχύει τη δυναμική υλοποίησης της σημαντικής αυτής υποδομής.
  • Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ψήφο εμπιστοσύνης που διευρύνει τη διεθνή συμμετοχή στο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο.
  • Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε τη σημασία των στρατηγικών συμμαχιών για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.
  • Αναφορικά με την αποκατάσταση των δασών μετά τις πυρκαγιές, ο υπουργός προανήγγειλε την έναρξη αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων πριν από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

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Ως ψήφο εμπιστοσύνης στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και στη συνέχεια με το Ισραήλ χαρακτήρισε ο Σταύρος Παπασταύρου την είσοδο της γαλλικής Meridiam στην κοινοπραξία για το καλώδιο GSI.

«Αυτή η συμφωνία δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και υλοποίηση του έργου. Ο ΑΔΜΗΕ ενώνει δυνάμεις με έναν πολύ μεγάλο επενδυτικό όμιλο που έχει κάνε την υποθαλάσσια ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Γερμανία ύψους 1,2 δισ.», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας το πρωί της Πέμπτης (6/8) μιλώντας στο Open.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι και ο ΑΔΜΗΕ έχει εμπειρία, καθώς «το 2025 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη, αυτές τις εβδομάδες ηλεκτρίζεται η Σαντορίνη και προχωρούμε στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο».

Προαναγγέλλοντας ότι «τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους οφέλους για τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ», ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπενθύμισε ότι το GSI «είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτούμενο έργο στην Ευρώπη με 658 εκατ. ευρώ. Κανείς δεν είπε ότι όλα τα προβλήματα λύνονται ως δια μαγείας σε μια ημέρα. Η δημιουργία της ισχυρής δυναμικής βοηθάει να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθώς διευρύνεται η βάση συμμετεχόντων και γίνεται ευρωπαϊκό ζήτημα».

Ερωτηθείς για τυχόν αντιδράσεις από την Τουρκία και αν η γαλλική εμπλοκή στο έργο θα τις περιορίσει, ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε «η ιστορία έχει δείξει ότι εμείς θα προστατεύσουμε τον εαυτό μας όμως ζούμε σε έναν κόσμο πολύ σύνθετο και είναι αποφασιστικής σημασίας να δημιουργεί η χώρα ισχυρέ συμμαχίες. Η Γαλλία έχει άμεσο ενδιαφέρον για τη ΝΑ Μεσόγειο».

Στο πλαίσιο αυτό ξεκαθάρισε ότι «η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο είναι κάτι που δεν συναρτάται με την αντίδραση κανενός μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η στρατηγική της Ελλάδας είναι να ωφεληθούν όλοι στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς να αποδεχόμαστε οποιεσδήποτε εκβιαστικές πρακτικές ή απειλές».

Τέλος, όσον αφορά τα μέτρα και τα έργα για τα δάση μετά τις φωτιές, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ότι «η ζημιά είναι πολύ σημαντική και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να μην αφήσουμε να περάσει ούτε μια ημέρα για τα έργα αποκατάστασης του δάσους και προστασίας των περιοχών από τις βροχές του χειμώνα γιατί αποτελούν κίνδυνο για τους πολίτες και καθυστερούν την αναγέννηση του δάσους. Στόχος μας είναι πριν φτάσουμε στα μέσα Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα ώστε να προλάβουμε τις βροχές του Δεκεμβρίου».

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