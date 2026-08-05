Ξεπαγώνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Έπεσαν οι υπογραφές με τη γαλλική Meridiam στο Μέγαρο Μαξίμου

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Μετά από πολλά κολλήματα και δυσκολίες προχωρά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Το απόγευμα της Τετάρτης στο Μέγαρο Μάξιμου υπεγράφη παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Επίσης, υπεγράφη τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.

Η Great Sea Interconnector είναι θυγατρική εταιρεία , ειδικού σκοπού, του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος είχε αναλάβει την υλοποίηση του έργου αξίας 1,9 δισ. ευρώ.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconnector) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων παγκοσμίως, πρωτοπορώντας στην πόντιση καλωδίων σε βάθος έως 3.000 μ. και χρησιμοποιώντας καινοτόμο τεχνολογία σταθμών μετατροπής (High Voltage Direct Current).

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ. Η αρχική μεταφορική του ικανότητα θα είναι 1.000 MW, με δυνατότητα αναβάθμισης στα 2.000 MW. Θα διασυνδέει την Κρήτη με την Κύπρο, μέσω υποβρύχιου καλωδίου 900 χιλιομέτρων.

Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενδεικτικό ότι έχει συμπεριληφθεί στις 8 «Ενεργειακές Λεωφόρους» υψηλής προτεραιότητας για την Κομισιόν, οι οποίες θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών. Βασικός λόγος είναι πως θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, η οποία είναι το μόνο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διασυνδέεται με κάποια ή κάποιες από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σημασία που δίνει η ΕΕ στην υλοποίηση του έργου καταδεικνύεται από το γεγονός ότι χρηματοδοτείται με 657 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους, μέσω του Connecting Europe Facility (CEF). Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ (που ήταν μέχρι τώρα αποκλειστικός μέτοχος του φορέα υλοποίησης) έχει υποβάλει αίτημα δανειοδότησης του έργου από την ΕΤΕπ, ύψους 1 δισ. ευρώ.

Σε δεύτερη φάση, προβλέπεται η κατασκευή του επόμενου και τελικού σκέλους της διασύνδεσης, δηλαδή του τμήματος Κύπρος-Ισραήλ. Μάλιστα, η ωρίμανση του δεύτερου τμήματος απασχόλησε τους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας και Ισραήλ, Σταύρο Παπασταύρου και Eli Cohen, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες, Τρίτη, 4 Αυγούστου.

Ποια είναι η Meridiam

Η Meridiam είναι γαλλική εταιρεία επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη, χρηματοδότηση και μακροχρόνια διαχείριση έργων υποδομής. Ιδρύθηκε το 2005 στο Παρίσι και σήμερα δραστηριοποιείται σε αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές στην Ευρώπη, στην Αφρική και την Αμερική, διαχειριζόμενη κεφάλαια άνω των 22 δισ. δολαρίων. Μεταξύ άλλων, είναι ο βασικός επενδυτής στο έργο NeuConnect, την πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας.

Η επενδυτική στρατηγική της επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς: τις κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες, τη βιώσιμη κινητικότητα και τις λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται έργα όπως νοσοκομεία, σχολεία, δικαστικά μέγαρα, δίκτυα οπτικών ινών, δρόμοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, τραμ και υποδομές ηλεκτροκίνησης. Παράλληλα, επενδύει σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα και βιοαέριο, καθώς και σε τεχνολογίες που περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η Meridiam είναι πιστοποιημένη ως B Corp, γεγονός που σημαίνει ότι έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της δεσμεύσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας αντίστοιχες με τους οικονομικούς της στόχους. Η εταιρεία συνδέει τις επενδύσεις της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, επιδιώκοντας μακροχρόνιο θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Το ενδιαφέρον της Meridiam για την ελληνική αγορά δεν είναι καινούριο, αφού συμμετείχε και στον διαγωνισμό για τη διάθεση ποσοστού 20% της εταιρείας ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection», που είναι ο φορέας υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, με το ποσοστό αυτό να καταλήγει τελικά στους Κινέζους της State Grid.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο του 2024 είχε υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της Meridiam, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετοχική συμμετοχή της δεύτερης στον GSI.

Επιπλέον, το 2023 συμμετείχε, μαζί με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και την ΑΒΑΞ, στην κοινοπραξία που διεκδίκησε τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού.

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