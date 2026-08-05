search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 17:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.08.2026 16:39

Συναγερμός στο κέντρο του Λονδίνου: Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται μετά από μαχαίρωμα – Συνελήφθη μια γυναίκα

05.08.2026 16:39
astynomia-bretania (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο κεντρικό Λονδίνο.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου ανέφερε ότι κλήθηκε περίπου στις 12:30 BST στην οδό Endell κοντά στο Covent Garden.

Σε ανακοίνωσή της, ένας εκπρόσωπος ανέφερε: «Προσφέραμε τις πρώτες βοήθειες σε τέσσερις τραυματίες επί τόπου και τους μεταφέραμε όλους σε ένα μεγάλο κέντρο τραυμάτων κατά προτεραιότητα οδικώς».

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η ύποπτη που συνελήφθη είναι μια 47χρονη γυναίκα.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι κλήθηκε μετά από αναφορές για μαχαίρωμα στην οδό Endell γύρω στις 12:27 μ.μ.

Τέσσερις άνδρες – ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών – βρέθηκαν με τραύματα από μαχαίρι και εξετάστηκαν επί τόπου, πρόσθεσαν.

Η γυναίκα συνελήφθη ως ύποπτη για κατοχή επιθετικού όπλου και επίθεση. Πηγές της αστυνομίας δήλωσαν πως αν και η έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, η αστυνομία πιστεύει ότι το περιστατικό σχετίζεται με ψυχική υγεία.

«Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ένα ψαλίδι στον τόπο του συμβάντος», πρόσθεσαν.

Διαβάστε επίσης:

Υποχώρηση Τραμπ για το Ορμούζ; Η προτεινόμενη συμφωνία δίνει στο Ιράν τον έλεγχο της εισερχόμενης κυκλοφορίας

Ανατίναξαν το αυτοκίνητο του διευθυντή ρωσικού εργοστασίου παραγωγής drones – Σκοτώθηκε ο οδηγός του (Video)

Συναγερμός στη Γερμανία: Σύγκρουση αεροσκάφους της DHL με άγνωστο αντικείμενο – Drone με εκρηκτικά εντοπίσθηκε κοντά σε ουκρανικό Antonov

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giannis-dragasakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Το «ευχαριστώ» του στο νοσηλευτικό προσωπικό

hellenic-train
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή των δρομολογίων Οινόη – Χαλκίδα λόγω φωτιάς

diasyndesi maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεπαγώνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Έπεσαν οι υπογραφές με τη γαλλική Meridiam στο Μέγαρο Μαξίμου

porto germeno
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις πυρόπληκτες περιοχές κλιμάκιο της ΕΛΑΣ – «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

aftokinito_elastika_zesti_0508_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου δοκιμάζουν τα ελαστικά του αυτοκινήτου περισσότερο από κάθε άλλη εποχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
salata-new
ΥΓΕΙΑ

Το συστατικό στη σαλάτα που ρίχνει τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

gyros-gallias-gynaikon
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντοπαρισμένα σουτιέν»: Σάλος με τον Γύρο Γαλλίας γυναικών όπου οι αθλήτριες έκαναν… αυξητική σε στηθόδεσμο για να κερδίσουν ταχύτητα

poulman pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν των 550.000 ευρώ - Το έμβλημα, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά

amazonios
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αμαζόνιος: Ανακαλύφθηκαν ίχνη άγνωστου πολιτισμού εκατομμυρίων ανθρώπων που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα

aftokinito_kameres_0408_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Πέρασα με πράσινο φανάρι αλλά κόλλησα στη διασταύρωση - Με γράφει;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 17:36
giannis-dragasakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Το «ευχαριστώ» του στο νοσηλευτικό προσωπικό

hellenic-train
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή των δρομολογίων Οινόη – Χαλκίδα λόγω φωτιάς

diasyndesi maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεπαγώνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Έπεσαν οι υπογραφές με τη γαλλική Meridiam στο Μέγαρο Μαξίμου

1 / 3