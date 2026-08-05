Συναγερμός στο κέντρο του Λονδίνου: Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται μετά από μαχαίρωμα – Συνελήφθη μια γυναίκα

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Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο κεντρικό Λονδίνο.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου ανέφερε ότι κλήθηκε περίπου στις 12:30 BST στην οδό Endell κοντά στο Covent Garden.

Σε ανακοίνωσή της, ένας εκπρόσωπος ανέφερε: «Προσφέραμε τις πρώτες βοήθειες σε τέσσερις τραυματίες επί τόπου και τους μεταφέραμε όλους σε ένα μεγάλο κέντρο τραυμάτων κατά προτεραιότητα οδικώς».

Mass stabbing in central London yet again.



We don't have to live like this. pic.twitter.com/PsRORFUs6s — Viriatus of Lvsitania (@Lvsitanian_Ivan) August 5, 2026

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η ύποπτη που συνελήφθη είναι μια 47χρονη γυναίκα.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι κλήθηκε μετά από αναφορές για μαχαίρωμα στην οδό Endell γύρω στις 12:27 μ.μ.

Τέσσερις άνδρες – ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών – βρέθηκαν με τραύματα από μαχαίρι και εξετάστηκαν επί τόπου, πρόσθεσαν.

Η γυναίκα συνελήφθη ως ύποπτη για κατοχή επιθετικού όπλου και επίθεση. Πηγές της αστυνομίας δήλωσαν πως αν και η έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, η αστυνομία πιστεύει ότι το περιστατικό σχετίζεται με ψυχική υγεία.

«Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ένα ψαλίδι στον τόπο του συμβάντος», πρόσθεσαν.

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