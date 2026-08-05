Ανατίναξαν το αυτοκίνητο του διευθυντή ρωσικού εργοστασίου παραγωγής drones

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας τραυματίστηκε και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Γεκατερίνμπουργκ, μεταδίδει η Kommersant επικαλούμενη μη κατονομαζόμενη πηγή.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μεταδίδει επικαλούμενο νοσοκομειακή πηγή ότι ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ, διευθυντής της εταιρείας Uraldronzavod, βρίσκεται στην εντατική και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ «βρίσκεται στην Εντατική σε σοβαρή κατάσταση, οι γιατροί αγωνίζονται να τον κρατήσουν στην ζωή», δήλωσε μία πηγή. Διεξάγεται έρευνα για απόπειρα δολοφονίας, σύμφωνα με το TASS.

The car of the general director of Russia's Ural Drone Plant, Vladimir Tkachuk, was blown up near the city of Yekaterinburg in central Russia on Wednesday.



He suffered serious injuries a result of this apparent assassination attempt and was transferred to the intensive care… pic.twitter.com/ssZKHdqqz7 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) August 5, 2026

Η εταιρεία Uraldronzavod έχει τεθεί υπό καθεστώς ευρωπαϊκών και αμερικανικών κυρώσεων λόγω της υποστήριξης στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Εχει ως έδρα το Γεκατερίνμπουργκ και παράγει το drone FPV Upyr που χρησιμοποιείται κατά των ουκρανικών δυνάμεων.

Η εταιρεία και ο διευθυντής της «έχουν προσελκύσει την προσοχή του ίδιου του προέδρου Πούτιν και απολαμβάνουν την ανεπιφύλακτη υποστήριξη του ρωσικού υπουργείου Αμυνας», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ παρουσίασε το 2024 τα drones του στον ρώσο πρόεδρο, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τα ρωσικά κρατικά μέσα. Αλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας, ο Αντρέι Τσερεζόφ, τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στην Τούλα της δυτικής Ρωσίας.

Διαβάστε επίσης

Οι απειλές Τραμπ στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, το «παράθυρο» για συμφωνία και το «όχι» Νετανιάχου στο σχέδιο για τη Γάζα

Η Συρία δηλώνει στις ΗΠΑ ότι είναι πρόθυμη να μειώσει δραστικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου – Τι θα πάρει σε αντάλλαγμα

Βίντεο-γροθιά στο στομάχι από τη Θέουτα: Οι σπαρακτικές εκκλήσεις 12χρονου σε Ισπανούς στρατιώτες να μην τον στείλουν πίσω στο Μαρόκο