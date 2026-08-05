Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αλ Σίσι: Η Αίγυπτος είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια για τις πυρκαγιές

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο κ. Σίσι εξέφρασε την συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές, δηλώνοντας πώς η χώρα του είναι διατεθειμένη να προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τη στήριξή του και την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει.

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