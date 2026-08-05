Φωτιά στην ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι της Τετάρτης στην Βιομηχανική Περιοχή του Κορωπίου.

Η φωτιά σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, καίει σε χαμηλή βλάστηση και ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα για στην περιοχή Δρίγγια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δρίγγια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 5, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 63 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι και έχει σημάνει συναγερμός καθώς υπάρχουν τριγύρω πολλά εργοστάσια και επιχειρήσεις.

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