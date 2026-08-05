search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 15:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.08.2026 14:18

Φωτιά στην ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

05.08.2026 14:18
fotia-koropi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Φωτιά έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι της Τετάρτης στην Βιομηχανική Περιοχή του Κορωπίου.

Η φωτιά σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, καίει σε χαμηλή βλάστηση και ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα για στην περιοχή Δρίγγια.

Στο σημείο επιχειρούν 63 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι και έχει σημάνει συναγερμός καθώς υπάρχουν τριγύρω πολλά εργοστάσια και επιχειρήσεις.

Διαβάστε επίσης

Κυψέλη: Πήρε προθεσμία για την Πέμπτη ο 26χρονος για την δολοφονία της Βρετανίδας

Πόρτο Γερμενό: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις καμένες κατοικίες – Έως 50 σπίτια με ζημιές

Έκρηξη σε φούρνο στο Ηράκλειο – Ένας τραυματίας, ζημιές σε παρακείμενες επιχειρήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Εφορία: Έρχεται έκτακτη ρύθμιση 12 ή 24 δόσεων για τις οφειλές της πανδημίας - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Vladimir-Tkachuk
ΚΟΣΜΟΣ

Ανατίναξαν το αυτοκίνητο του διευθυντή ρωσικού εργοστασίου παραγωγής drones

zeledakia_kannavi_0508_1920-1080
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί ζελεδάκια και συναφή γλυκίσματα λόγω υψηλών συγκεντρώσεων ουσιών κάνναβης (photos)

vernardakis-kormas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου N. Πουλαντζάς – Νέος πρόεδρος ο Χρ. Βερναρδάκης, νέος διευθυντής και διαχειριστής ο Π. Κορμάς

karystianou_areios_pagos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι παραιτηθέντες από την «Ελπίδα» απάντησαν στην Καρυστιανού για τις αποχωρήσεις τους – «Λογικές αυλών, μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
salata-new
ΥΓΕΙΑ

Το συστατικό στη σαλάτα που ρίχνει τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

poulman pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν των 550.000 ευρώ - Το έμβλημα, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά

amazonios
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αμαζόνιος: Ανακαλύφθηκαν ίχνη άγνωστου πολιτισμού εκατομμυρίων ανθρώπων που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα

gyros-gallias-gynaikon
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντοπαρισμένα σουτιέν»: Σάλος με τον Γύρο Γαλλίας γυναικών όπου οι αθλήτριες έκαναν… αυξητική σε στηθόδεσμο για να κερδίσουν ταχύτητα

aftokinito_kameres_0408_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Πέρασα με πράσινο φανάρι αλλά κόλλησα στη διασταύρωση - Με γράφει;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 15:38
Εφορία: Έρχεται έκτακτη ρύθμιση 12 ή 24 δόσεων για τις οφειλές της πανδημίας - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Vladimir-Tkachuk
ΚΟΣΜΟΣ

Ανατίναξαν το αυτοκίνητο του διευθυντή ρωσικού εργοστασίου παραγωγής drones

zeledakia_kannavi_0508_1920-1080
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί ζελεδάκια και συναφή γλυκίσματα λόγω υψηλών συγκεντρώσεων ουσιών κάνναβης (photos)

1 / 3