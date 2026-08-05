Έκρηξη σε φούρνο στο Ηράκλειο – Ένας τραυματίας, ζημιές σε παρακείμενες επιχειρήσεις

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Έκρηξη, η οποία προκάλεσε πανικό στην περιοχή της Θέρισσου στο Ηράκλειο, σημειώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε φούρνο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο, ευτυχώς ελαφρά, στο χέρι.

Οπως αναφέρει το creta24, στο σημείο έσπευσαν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες διαπίστωσαν ότι, παρά την ένταση της έκρηξης, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Από το ισχυρό ωστικό κύμα που προκάλεσε η έκρηξη ωστόσο, έχουν καταγραφεί ζημιές σε παρακείμενες επιχειρήσεις και κατοικίες, όπου έσπασαν τζάμια.

Οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν τον χώρο και διερευνούν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η έκρηξη.

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