Loreen: Αναβάλλει την ευρωπαϊκή της περιοδεία – «Φουντώνουν» οι φήμες για επιστροφή στη Eurovision το 2027

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Την αναβολή της προγραμματισμένης ευρωπαϊκής της περιοδείας ανακοίνωσε η Loreen, με τη δύο φορές νικήτρια της Eurovision -που πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «Wildfire»- να βάζει… φωτιά στους κύκλους των Eurofans.

Έτσι, οι συναυλίες που θα πραγματοποιούνταν τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας μεταφέρονται για την άνοιξη του 2027, ενώ παράλληλα ακυρώθηκαν και οι εμφανίσεις της στα καλοκαιρινά φεστιβάλ.

«Αγαπημένοι μου, πρέπει να μοιραστώ κάτι σημαντικό μαζί σας. Αναγκάζομαι να μεταφέρω την ευρωπαϊκή μου περιοδεία για την άνοιξη του 2027. Αυτές οι εμφανίσεις σημαίνουν τα πάντα για μένα και θέλω να έχουν την πλήρη ενέργεια και την ψυχή που τους αξίζει. Δεν κάνω πράγματα μισά. Σκεφτήκατε καλά αυτή την απόφαση και δεν ήταν εύκολη» δήλωσε η 42χρονη Σουηδή σταρ στο μήνυμα προς τους θαυμαστές της.

Αν και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση, η ίδια δεν έδωσε κανέναν επίσημο λόγο για αυτή την ξαφνική αλλαγή πλάνων, με αυτή ακριβώς την έλλειψη ξεκάθαρης αιτιολόγησης να πυροδοτεί έντονες φήμες στα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Expressen, και στα διαδικτυακά φόρουμ των Eurofans.

Συγκεκριμένα, ψίθυροι από το περιβάλλον της βιομηχανίας θέλουν τη Loreen να καθαρίζει το πρόγραμμά της για τους επόμενους μήνες, προκειμένου να αφοσιωθεί στην προετοιμασία μιας μεγάλης επιστροφής στο Melodifestivalen, τον εθνικό τελικό της Σουηδίας για τη Eurovision.

Αν οι εν λόγω φήμες επιβεβαιωθούν, η Loreen θα διεκδικήσει μια τρίτη νίκη που θα τη στείλει ξανά στη Eurovision, με στόχο να γράψει ιστορία ως η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνης παγκοσμίως με τρία βραβεία στο διαγωνισμό.

Πάντως, η μεταφορά της περιοδείας για την άνοιξη του 2027 συμπίπτει χρονικά με την περίοδο αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εθνικών τελικών, γεγονός που κάνει τους Eurofans να πιστεύουν ότι η Loreen σχεδιάζει να «χτυπήσει» ξανά, έχοντας στις αποσκευές της ένα ολοκαίνουργιο single που αναμένεται να καθηλώσει την Ευρώπη.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η ομάδα της τηρεί σιγή ιχθύος, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται αν πρόκειται για μια απλή ανάγκη για ξεκούραση ή για ένα καλά κρυμμένο μυστικό της pop σκηνής που θα ενθουσιάσει…

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