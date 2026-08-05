Ο Σωκράτης Μάλαμας για δυο συναυλίες στο Κατράκειο της Νίκαιας

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Με δυο συναυλίες στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, κλείνει ο Σωκράτης Μάλαμας τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις, έχοντας στο πλευρό του στη σκηνή την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τόσο τα νέα τραγούδια του καλλιτέχνη όσο και διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπάμε.

Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.

Σημειώνεται ότι ο Μάλαμας ξεκίνησε τις καλοκαιρινές του συναυλίες τον Ιούνιο από το θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, με τη ζήτηση να είναι τόσο μεγάλη, ώστε στις προγραμματισμένες δύο, προστέθηκε και μια τρίτη ημερομηνία.

Συντελεστές

Ιουλία Καραπατάκη | τραγούδι

Γιάννης Μάλαμας | τραγούδι

Γιάννης Παπατριανταφύλλου | κοντραμπάσο

Κυριάκος Ταπάκης | λαούτο, μπουζούκι

Κλέων Αντωνίου | ηλεκτρική κιθάρα

Καλογιάννης Βεράνης | βιολί, τρομπέτα, τραγούδι

Βασίλης Μπαχαρίδης | τύμπανα

Στέλιος Φραγκούς | πλήκτρα

Ηχοληψία | Παναγιώτης Ηλιόπουλος – Τίτος Καργιωτάκης

Φωτισμοί | Χρήστος Λαζαρίδης

Υπεύθυνος Σκηνής | Δημήτρης Κατέβας

Γραφιστική επιμέλεια: Φίλιππος Κοκκαλιάρης

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