Η Loreen αναμένεται να είναι η νικήτρια της φετινής Eurovision με το «Tattoo» να φιγουράρει στην πρώτη θέση των στοιχημάτων του μουσικού διαγωνισμού.

Η νικήτρια του 2012 επανέρχεται δυναμικά έπειτα από 11 χρόνια, με τα προγνωστικά να σηματοδοτούν μια λαμπρή νίκη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», η τραγουδίστρια από τη Σουηδία δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη μεγάλη αγάπη της για την Ελλάδα.

Στην αρχή της συνέντευξης, η Loreen τραγούδησε λίγο από το ρεφρέν του «Σ’ Αγαπώ» από την Άλκιστης Πρωτοψάλτη και τον Αντώνη Ρέμο, ενώ τόνισε ότι στην προηγούμενή της ζωή, σίγουρα θα ήταν… Ελληνίδα!

«Νιώθω φανταστικά πάρα πολύ καλά. Είμαι τόσο χαρούμενη και ειλικρινά δεν ήξερα ότι ο κόσμος ήθελε να επιστρέψω στο διαγωνισμό. Δεν το γνώριζα, αν το ήξερα νωρίτερα θα ερχόμουν νωρίτερα. Θα κάνω σίγουρα αλλαγές είναι μία διαδικασία βήμα βήμα η ομάδα μου δουλεύει πολύ σκληρά. Είναι δύσκολη η παρουσίαση, είναι πολλά τα πράγματα, ο καπνός, τα χρώματα… Θέλει χρόνο. Πρέπει να είναι τέλειο» είπε ενώ αναφερόμενη στη χώρα μας πρόσθεσε:

«Αγαπώ τη φέτα, το ψυγείο είναι γεμάτο φέτα. Σας το υπόσχομαι, ήμουν από την Ελλάδα στην προηγούμενη ζωή μου. Νομίζω ότι είμαι Ελληνίδα μάλλον δε μου το ‘χει πει η μητέρα μου… ίσως είμαι Ελληνίδα».

«Ελλάδα σ’ αγαπάω» είπε τέλος, στα ελληνικά η Loreen.

Απόψε ο Α’ ημιτελικός

Σήμερα, Τρίτη (9/5) οι πρώτες 15 χώρες διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 13 Μαΐου, με τους «ψιθύρους» να έχουν δώσει ήδη την πρόκριση σε Ισραήλ και Φινλανδία, που αποτελούν δύο από τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Το επικρατέστερο όνομα για την πρωτιά, βέβαια, παραμένει η Σουηδία με τη Loreen και το «Tattoo».

Η σειρά με την οποία θα διαγωνιστούν οι χώρες

Νορβηγία: Alessandra – «Queen of Kings»

Μάλτα: The Busker – «Dance (Our Own Party)»

Σερβία: Luke Black – «Samo mi se Spava»

Λετονία: Sudden Lights – «Aijā»

Πορτογαλία: Mimicat – «Ai coração»

Ιρλανδία: Wild Youth – «We are One»

Κροατία: Let 3 – «Mama ŠČ!»

Ελβετία: Remo Forrer – «Watergun»

Ισραήλ: Noa Kirel – «Unicorn»

Μολδαβία: Pasha Parfeny – «Soarele și luna»

Σουηδία: Loreen – «Tattoo»

Αζερμπαϊτζάν: TuralTuranX – «Tell Me More»

Τσεχία: Vesna – «My Sister’s Crown»

Ολλανδία: Mia Nicolai & Dion Cooper – «Burning Daylight»

Φινλανδία: Käärijä – «Cha Cha Cha»

