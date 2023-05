Στην τελική φάση του εισέρχεται ο 67ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Στο Λίβερπουλ σήμερα θα πραγματοποιηθούν γενικές πρόβες για τους εκπροσώπους των Δανίας, Αρμενίας, Ρουμανίας, Εσθονίας και Βελγίου.

Έπειτα από 20λεπτο διάλειμμα, δοκιμή θα κάνουν οι αποκαλούμενες Big5, οι συμμετοχές των χωρών Γερμανίας Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες είναι οι κύριες χρηματοδότριες του θεσμού, μαζί και η εκπροσώπηση της Ουκρανίας, η περσινή νικήτρια.

Στο μεταξύ τα προγνωστικά εξακολουθούν να εμφανίζουν ως απόλυτο φαβορί για την πρώτη θέση της φετινής διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην M&S Bank Arena του Λίβερπουλ το άλλο Σάββατο (13/5), τη Σουηδία.

Οι αποδόσεις για το τραγούδι «Tattoo» από την Λορίν και στις 16 στοιχηματικές είναι εξαιρετικά χαμηλά (μόλις 1,8 είναι το υψηλότερο από όλα) συγκεντρώνοντας 42% πιθανότητες νίκης.

Η Σουηδία σχεδόν από την αρχή πήρε προβάδισμα στις εκτιμήσεις νίκης. Μάλιστα οι στοιχηματικές την εμφάνιζαν ως φαβορί- με μεγάλη πιθανότητα- ακόμα και από την στιγμή που υπήρχαν μόνον οι υποψηφιότητες για τη χώρα του βορρά και ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής τραγουδιού για την εθνική εκπροσώπηση.

Ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι έπειτα από την κοινοποίηση πως οι Σουηδοί επέλεξαν το «Tattoo» και τη Λοριν, πριν από περίπου ένα μήνα, οι πιθανότητες νίκης για τη Σουηδία ήταν στο 40%.

Η Λορίν είχε εκπροσωπήσει τη Σουηδία και το 2012 και πήγε το κορυφαίο έπαθλο στο Όσλο με το τραγούδι «Euphoria». Τη θεωρούν φέτος σχεδόν σιγουράκι. Εξ ου και οι χαμηλές αποδόσεις.

Δεύτερο στη σειρά παρουσιάζεται το «Chachacha» της Φιλανδίας το οποίο θα ερμηνεύσει ο Κάαρια (κατά κόσμο Γιέρε Πόεχονεν). Υπολείπεται σε πιθανότητες να κερδίσει, συγκριτικά με τη Σουηδία. Βελτίωσε όμως το ποσοστό της

H φινλανδική εκπροσώπηση συγκεντρώνει 23% πιθανότητες νίκης. Ένα μήνα νωρίτερα οι πιθανότητες της ήταν στο 15%.

Τρίτη η Ουκρανία αλλά από ποσοστό της περιορίστηκε στο μισό (5%) από εκείνο που της έδιναν οι στοιχηματικές του εξωτερικού στις αρχές Απριλίου.

Αυξήθηκε εντωμεταξύ η δυναμική της Γαλλίας την οποία θα εκπροσωπήσει στον 67ο τραγουδιστικό θεσμό της EBU η La Zarra με το τραγούδι «Evidemment». Ένα μήνα νωρίτερα η Γαλλία ήταν στην ένατη θέση με μόλις 2% πιθανότητες. Τώρα, εννέα ημέρες πριν από τον τελικό, το ποσοστό της διαμορφώθηκε στο 5%.

Υποχώρησε η Νορβηγία κατά δύο θέσεις στη γενική κατάταξη καθώς οι πιθανότητες διάκρισης της περιορίστηκαν κατά 1%.

Ελλάδα και Κύπρος με βάση τις εκτιμήσεις των στοιχηματικών θα πρέπει να ελπίζουν σε μια καλή- αξιοπρεπή θέση στη γενική κατάταξη, εφόσον περάσουν στην βραδιά του τελικού, το επόμενο Σάββατο.

Αμφότερες παρουσιάζονται με πολύ υψηλές αποδόσεις. Δηλαδή θεωρείται απίθανο να φθάσουν στην πρώτη θέση και γι αυτό οι στοιχηματικές στα πονταρίσματα δίνουν μεγάλες αποδόσεις. Για την Κύπρο- εμφανίζεται στην 22η θέση στις 37- με αποδόσεις που κυμαίνονται μεταξύ 100 και 251, το «Breakabrokenheart» και ο Αντρέας Λάμπρου έχουν κάτω του 1% πιθανότητες να κερδίσουν.

Η Ελλάδα με αποδόσεις μεταξύ 200 και 500 εμφανίζεται στην 30ηθέση και το «Whattheysay» του Βίκτωρα Βερνίκου έχει τις ίδιες με την Κύπρο πιθανότητες.

Πριν από ένα μήνα στα στοιχήματα η Κύπρος εμφανιζόταν στην 24η θέση και η Ελλάδα στην 29η. Εκ των αουτσάϊντερ δηλαδή.

Στο μεταξύ το eurovisionworld έχει «ανεβάσει» κάρτες βαθμολογίας, κατ΄αρχήν για τους δύο ημιτελικούς της ερχόμενης Τρίτης (9/5) και Πέμπτης (11/5), σε αρχεία pdf τα οποία όποιος επιθυμεί μπορεί να τα «κατεβάσει» και εκτυπώσει ΕΔΩ και ΕΔΩ αλλά και ΕΔΩ .

