Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η Βρετανία ανοίγει τον φάκελο που «καίει» ισχυρά πρόσωπα

Takeaways by to pontiki AI Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημόσιας έρευνας για τη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν στη χώρα.

Η υφυπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός πρόκειται να συναντηθεί με θύματα του Έπσταϊν προκειμένου να αξιολογήσει τις επόμενες κινήσεις.

Παράλληλα, η βρετανική αστυνομία διενεργεί ήδη έρευνες για αδικήματα που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση και παράνομη διακίνηση γυναικών.

Μια ενδεχόμενη δημόσια έρευνα ενδέχεται να συμπεριλάβει και τις καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις που αφορούν τον εκλιπόντα επιχειρηματία Μοχάμεντ αλ Φάγεντ.

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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημόσιας έρευνας για τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν και τη δράση του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τη σχετική δήλωση έκανε στο BBC η υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδια για τα Θύματα και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς.

Το σκάνδαλο που κλονίζει το βρετανικό κατεστημένο

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Αμερικανού μεγιστάνα, η υπόθεση Έπσταϊν εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρούς κλυδωνισμούς στη Βρετανία.

Οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, καθώς και του Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρεσβευτή της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνάντηση του Μπέρναμ με θύματα του Έπσταϊν

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Ντέιβις-Τζόουνς στο BBC, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Ιούλιο, πρόκειται να συναντηθεί με θύματα του Έπσταϊν.

Μετά τη συνάντηση αυτή δεν αποκλείεται να ακολουθήσει η έναρξη δημόσιας έρευνας.

«Το εξετάζουμε. Βλέπουμε τι μπορεί να γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά η υφυπουργός.

Η Ντέιβις-Τζόουνς είχε παραιτηθεί τον Μάιο από την κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, κατηγορώντας αργότερα την κυβέρνησή του ότι δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή στα θύματα του Έπσταϊν. Επαναδιορίστηκε μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ.

Σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες στη Βρετανία

Η βρετανική αστυνομία πραγματοποιεί ήδη έρευνες σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν.

Οι έρευνες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην απαγγελία κατηγοριών για αδικήματα που εκτείνονται από τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέχρι την παράνομη διακίνηση γυναικών μέσω βρετανικών αεροδρομίων και την ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.

Πιθανή διερεύνηση και των καταγγελιών για τον Μοχάμεντ αλ Φάγεντ

Η Ντέιβις-Τζόουνς ανέφερε ακόμη ότι μια δημόσια έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί και στις καταγγελλόμενες ενέργειες του εκλιπόντος Αιγύπτιου δισεκατομμυριούχου Μοχάμεντ αλ Φάγεντ.

Ο αλ Φάγεντ αποτελεί ένα ακόμη δημόσιο πρόσωπο το οποίο έχει κατηγορηθεί από εκατοντάδες θύματα για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

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