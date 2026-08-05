Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η Βρετανία ανοίγει τον φάκελο που «καίει» ισχυρά πρόσωπα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημόσιας έρευνας για τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν και τη δράση του στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τη σχετική δήλωση έκανε στο BBC η υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδια για τα Θύματα και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς.
Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Αμερικανού μεγιστάνα, η υπόθεση Έπσταϊν εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρούς κλυδωνισμούς στη Βρετανία.
Οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, καθώς και του Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρεσβευτή της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Ντέιβις-Τζόουνς στο BBC, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Ιούλιο, πρόκειται να συναντηθεί με θύματα του Έπσταϊν.
Μετά τη συνάντηση αυτή δεν αποκλείεται να ακολουθήσει η έναρξη δημόσιας έρευνας.
«Το εξετάζουμε. Βλέπουμε τι μπορεί να γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά η υφυπουργός.
Η Ντέιβις-Τζόουνς είχε παραιτηθεί τον Μάιο από την κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, κατηγορώντας αργότερα την κυβέρνησή του ότι δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή στα θύματα του Έπσταϊν. Επαναδιορίστηκε μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ.
Η βρετανική αστυνομία πραγματοποιεί ήδη έρευνες σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν.
Οι έρευνες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην απαγγελία κατηγοριών για αδικήματα που εκτείνονται από τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέχρι την παράνομη διακίνηση γυναικών μέσω βρετανικών αεροδρομίων και την ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.
Η Ντέιβις-Τζόουνς ανέφερε ακόμη ότι μια δημόσια έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί και στις καταγγελλόμενες ενέργειες του εκλιπόντος Αιγύπτιου δισεκατομμυριούχου Μοχάμεντ αλ Φάγεντ.
Ο αλ Φάγεντ αποτελεί ένα ακόμη δημόσιο πρόσωπο το οποίο έχει κατηγορηθεί από εκατοντάδες θύματα για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.
Διαβάστε επίσης:
Μεξικό: Ο influencer Σέσαρ Γκαστέλουμ δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης (σκληρές εικόνες)
Συναγερμός στη Γερμανία: Σύγκρουση αεροσκάφους της DHL με drone στο οποίο εντοπίστηκε πυροκροτητής
Οι απειλές Τραμπ στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, το «παράθυρο» για συμφωνία και το «όχι» Νετανιάχου στο σχέδιο για τη Γάζα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.