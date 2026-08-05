Μεξικό: Ο influencer Σέσαρ Γκαστέλουμ δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης (σκληρές εικόνες)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο μεξικανός influencer, Σέσαρ Γκαστέλουμ, έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων την Τρίτη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση μαζί με φίλους του έξω από εστιατόριο fast food, στην πόλη Κουλιακάν του βορειοδυτικού Μεξικού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Γκαστέλουμ, ο οποίος είχε σχεδόν 600.000 ακολούθους στο TikTok και ήταν γνωστός για τα κωμικά του βίντεο, μετέδιδε ζωντανά έξω από το εστιατόριο όταν δύο άτομα πάνω σε μοτοσικλέτα, φορώντας και οι δύο κράνη, πλησίασαν τον ίδιο και την παρέα του.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φαίνεται να πυροβολεί εξ επαφής τον Γκαστέλουμ.

Στην ίδια περιοχή είχε δολοφονηθεί ενώ έκανε live στο TikTok και η influencer Βαλέρια Μάρκες, τον Μάιο του 2025, κατ’ εντολή ενός αρχηγού καρτέλ επειδή είχε χωρίσει τον γιο του.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στη Γερμανία: Σύγκρουση αεροσκάφους της DHL με drone στο οποίο εντοπίστηκε πυροκροτητής

Οι απειλές Τραμπ στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, το «παράθυρο» για συμφωνία και το «όχι» Νετανιάχου στο σχέδιο για τη Γάζα

Διπλωματική κρίση Αργεντινής–Βραζιλίας: Αποχωρεί ο Αργεντινός πρεσβευτής από την Μπραζίλια