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05.08.2026 13:16

Μεξικό: Ο influencer Σέσαρ Γκαστέλουμ δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης (σκληρές εικόνες)

05.08.2026 13:16
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credit: TM Noticias

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Ο μεξικανός influencer, Σέσαρ Γκαστέλουμ, έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων την Τρίτη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση μαζί με φίλους του έξω από εστιατόριο fast food, στην πόλη Κουλιακάν του βορειοδυτικού Μεξικού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Γκαστέλουμ, ο οποίος είχε σχεδόν 600.000 ακολούθους στο TikTok και ήταν γνωστός για τα κωμικά του βίντεο, μετέδιδε ζωντανά έξω από το εστιατόριο όταν δύο άτομα πάνω σε μοτοσικλέτα, φορώντας και οι δύο κράνη, πλησίασαν τον ίδιο και την παρέα του.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φαίνεται να πυροβολεί εξ επαφής τον Γκαστέλουμ.

Στην ίδια περιοχή είχε δολοφονηθεί ενώ έκανε live στο TikTok και η influencer Βαλέρια Μάρκες, τον Μάιο του 2025, κατ’ εντολή ενός αρχηγού καρτέλ επειδή είχε χωρίσει τον γιο του.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 13:41
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