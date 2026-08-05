Διπλωματική κρίση Αργεντινής–Βραζιλίας: Αποχωρεί ο Αργεντινός πρεσβευτής από την Μπραζίλια

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση της Βραζιλίας αποφάσισε να υποβαθμίσει τη διπλωματική της εκπροσώπηση στην Αργεντινή σε επίπεδο επιτετραμμένων, ζητώντας παράλληλα την αποχώρηση του Αργεντινού πρεσβευτή.

Η κλιμάκωση αυτή προκλήθηκε από τις επανειλημμένες προσβλητικές δηλώσεις του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, κατά του Βραζιλιάνου ομολόγου του, Λούλα ντα Σίλβα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής εξέφρασε τη λύπη του για τη μονομερή απόφαση της Βραζιλίας, κατηγορώντας τη γειτονική χώρα για προσπάθεια ιδεολογικής απομόνωσης.

Παρά την ένταση, η κυβέρνηση της Αργεντινής απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών.

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Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στις σχέσεις Αργεντινής και Βραζιλίας, καθώς η Μπραζίλια ζήτησε την αποχώρηση του Αργεντινού πρεσβευτή και αποφάσισε την υποβάθμιση της διπλωματικής εκπροσώπησης μεταξύ των δύο χωρών σε επίπεδο επιτετραμμένων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι ενημερώθηκε για την απαίτηση του βραζιλιάνικου ΥΠΕΞ να επιστρέψει ο πρεσβευτής της χώρας στο Μπουένος Άιρες.

Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πρωτοφανή όξυνση στις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων χωρών της Λατινικής Αμερικής. Η ένταση έχει ενισχυθεί από τις επανειλημμένες προσβλητικές αναφορές του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, σε βάρος του Βραζιλιάνου ομολόγου του, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα, η Βραζιλία είχε ανακαλέσει τον πρεσβευτή της από το Μπουένος Άιρες για διαβουλεύσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αργεντίνικου υπουργείου Εξωτερικών, ο πρεσβευτής της χώρας στη Βραζιλία κλήθηκε στο βραζιλιάνικο ΥΠΕΞ, όπου του γνωστοποιήθηκε η «μονομερής» απόφαση για υποβάθμιση της διπλωματικής εκπροσώπησης σε επίπεδο επιτετραμμένων. Παράλληλα, του ζητήθηκε να επιστρέψει στην Αργεντινή.

Η αντίδραση του Μπουένος Άιρες

Η κυβέρνηση της Αργεντινής δήλωσε ότι λαμβάνει υπόψη τη μονομερή απόφαση της Βραζιλίας, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για την επιλογή της γειτονικής χώρας να συνεχίσει, όπως ανέφερε, να απομονώνεται από την υπόλοιπη περιοχή για καθαρά ιδεολογικούς λόγους.

Η επιδείνωση των διμερών σχέσεων ήρθε δύο ημέρες μετά τις νέες επιθετικές δηλώσεις του Χαβιέρ Μιλέι για τον Βραζιλιάνο πρόεδρο.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, ο πρόεδρος της Αργεντινής χαρακτήρισε τον Λούλα «κλέφτη» και «διεφθαρμένο», επαναλαμβάνοντας ανάλογες εκφράσεις που είχαν συμβάλει στην έναρξη της διπλωματικής κρίσης τις προηγούμενες εβδομάδες.

Οι προηγούμενες δηλώσεις του Μιλέι

Στα τέλη Ιουλίου, σε προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου της βραζιλιάνικης δεξιάς και γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου, γιου του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο Χαβιέρ Μιλέι είχε αποκαλέσει τον Λούλα «κρατούμενο» και «κλέφτη».

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας είχε παραμείνει στη φυλακή για 580 ημέρες την περίοδο 2018-2019, μετά την καταδίκη του για διαφθορά στο πλαίσιο πολύκροτου σκανδάλου. Η καταδίκη ακυρώθηκε αργότερα, λόγω διαδικαστικών παρατυπιών και επειδή κρίθηκε ότι υπήρξε μεροληψία σε βάρος του.

Μετά τις πρώτες δηλώσεις του Μιλέι, η Βραζιλία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Μπουένος Άιρες για διαβουλεύσεις. Παράλληλα, κάλεσε τον Αργεντινό πρεσβευτή προκειμένου να του επιδώσει διαμαρτυρία και να εκφράσει την αποδοκιμασία της.

Η Αργεντινή αποκλείει τη διακοπή των σχέσεων

Η πλευρά της Αργεντινής είχε επιχειρήσει αρχικά να υποβαθμίσει το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών, των οποίων η σχέση χαρακτηρίζεται εξαρχής από ψυχρότητα, περιορίζονται σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, Πάμπλο Κίρνο, δήλωσε ότι από την πλευρά της χώρας του «δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα» διακοπής των διπλωματικών σχέσεων.

Όπως ανέφερε, η Αργεντινή δεν έχει απαντήσει ποτέ σε πολιτικές διαφωνίες με θεσμικά μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι το Μπουένος Άιρες εξακολουθεί να ακολουθεί την ίδια στάση.

Ωστόσο, η υποβάθμιση της διπλωματικής εκπροσώπησης σε επίπεδο επιτετραμμένων σηματοδοτεί νέα βαθμίδα έντασης στις σχέσεις των δύο κρατών.

Στο φόντο οι εκλογές σε Βραζιλία και Αργεντινή

Η πρωτοφανής διπλωματική κρίση εξελίσσεται ενώ και στις δύο χώρες βρίσκονται στο προσκήνιο εκλογικές διαδικασίες.

Ο Λούλα, ο οποίος επέστρεψε στην εξουσία το 2023, ξεκίνησε την Κυριακή, σε ηλικία 80 ετών, την εκστρατεία του για μια τέταρτη και τελευταία προεδρική θητεία. Πρόκειται να συμμετάσχει στις εκλογές του Οκτωβρίου στη Βραζιλία, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε «πλήρη φόρμα».

Στην Αργεντινή, ο Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία τον Δεκέμβριο του 2023, αναφέρεται όλο και πιο ανοιχτά στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει την επανεκλογή του τον Οκτώβριο του 2027.

Την Κυριακή δήλωσε ότι ενεργεί ως «σταυροφόρος των ιδεών της ελευθερίας», αναφερόμενος στις σφοδρές φραστικές επιθέσεις του εναντίον αριστερών και κεντροαριστερών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει και η αντιπαράθεσή του με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

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