Νέες απειλές Τραμπ και… «παράθυρο» για συμφωνία: Θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε το πρωί της Τετάρτης (5/8) ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι «θα χτυπήσουμε πολύ άγρια» σε περίπτωση κατά την οποία, όπως είπε στο Fox News, τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν «πολύ σύντομα».

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια (δυτικά), επαναλαμβάνοντας πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

«Έχω χρόνο», είπε ακόμα ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς σχετικά με τον πόλεμο, που διαρκεί πάνω από πέντε μήνες, ενώ οι βουλευτικές εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας πλησιάζουν στον ορίζοντα.

Κατά τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δυο «πηγές στην περιοχή», συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών, ανάμεσα στο Ομάν και στο Ιράν.

Η προκαταρκτική συμφωνία, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ μπορεί να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, προβλέπει πως όλα τα πλοία που εισέρχονται στα Στενά του Ορμούζ θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή, στα ιρανικά χωρικά ύδατα, και όλα όσα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, χωρίς χρέωση.

Την περίοδο αυτή εξήντα ημερών, εν αναμονή οριστικής συμφωνίας, το τμήμα του στενού ανάμεσα στις δυο χώρες θα αποναρκοθετηθεί, πάντα κατά το κείμενο, που σημειώνει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι ακόμη.

«Υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ξανανοίξει το στενό και να κατευθυνθούμε προς εξομάλυνση», είπε νωρίτερα χθες ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Οι εντάσεις στο στενό, που μετατράπηκε σε κεντρικό διακύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται. Χθες η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO ανακοίνωσε πως πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα».

Κάτω από 80 δολάρια το πετρέλαιο

Την ίδια στιγμή και πριν τις νέες απειλές Τραμπ, οι ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας επηρέασαν άμεσα τις αγορές ενέργειας.

Η τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, που αποτελεί διεθνή ποικιλία αναφοράς, υποχώρησε την Τρίτη κατά 5,26%, στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Ιουλίου.

Η πορεία των τιμών παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου υδρογονανθράκων.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: 15 νεκροί και 27 τραυματίες από νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο (videos)

Στενά του Ορμούζ: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – Κάτω από 80 δολάρια το πετρέλαιο

Βουλγαρία: Εξαρθρώθηκε εργαστήριο παραγωγής φαιντανύλης που εφοδίαζε ολόκληρη τη χώρα (Video)