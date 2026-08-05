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05.08.2026 08:55

Κρατερός Κατσούλης: «Μόνο οι γυναίκες μπορούν να σώσουν τον κόσμο»

05.08.2026 08:55
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Για τη μαγεία που νιώθει κάθε ηθοποιός όταν παίζει στην Επίδαυρο μίλησε ο Κρατερός Κατσούλης, αναφερόμενος στη νέα του θεατρική δουλειά, επισημαίνοντας ότι η ενέργεια στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου είναι μαγική.

«Είναι η δεύτερη φορά που θα παίξω στην Επίδαυρο. Η πρώτη ήταν το 2015 με τον ρόλο του Μενέλαου στις “Τρωάδες” του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, με το Εθνικό θέατρο» είπε σε συνέντευξή του στην Απογευματινή.

«Πάντα υπάρχει η περίπτωση λάθους στη δουλειά μας, είτε παίζεις σε ένα μικρό είτε σε ένα μεγάλο θέατρο. Στην Επίδαυρο, απλά, είναι πιο μαγικό. Και καλό είναι να υπερτερεί η μαγεία και όχι το άγχος. Αυτός ο χώρος έχει μια απίθανη, μαγική ενέργεια. Εκεί απολαμβάνω αυτή τη δύναμη και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Η Επίδαυρος για εμάς, τους ηθοποιούς, είναι το πιο ιδιαίτερο θέατρο» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς -με αφορμή την παράσταση- αν οι γυναίκες μπορούν να σώσουν τον κόσμο, όπως πιστεύει η Λυσιστράτη, ο Κρακτερός Κατσούλης επισημαίνει ότι μόνο αυτές μπορούν να το κάνουν.

«Εγώ πιστεύω πως μόνο οι γυναίκες μπορούν να σώσουν τον κόσμο. Είμαι πολλά χρόνια πεπεισμένος για αυτό. Μακάρι να υπήρχε σήμερα μια Λυσιστράτη με τέτοια πεποίθηση για τα πράγματα. Προφανώς ο Αριστοφάνης “κλείνει το μάτι” και χρησιμοποιεί αυτό το τέχνασμα για να δείξει ότι πολλές φορές οι άντρες ενδιαφέρονται μόνο για τον πόλεμο και την εξουσία, παραμελώντας τα πολύ σοβαρά και ανθρώπινα πράγματα όπως οι σχέσεις, η οικογένεια, ο ομαλός βίος. Χρησιμοποιεί πολύ καλά το τέχνασμα της ερωτικής αποχής για να πείσει τους άντρες και τα καταφέρνει βεβαίως».

Σημειώνεται ότι ύστερα από τη θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς, τα διαδοχικά sold out σε Θεσσαλονίκη, Ρώμη και Κύπρο και την εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία στα μεγάλα φεστιβάλ της Ελλάδας, η μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του ΚΘΒΕ «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Αυγούστου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου 2026, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη.

Η «Λυσιστράτη» πλαισιώνεται από ένα επιτελείο διακεκριμένων συντελεστών με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου να πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο. Μαζί της ερμηνεύουν οι: Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης, Κώστας Σαντάς, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου, καθώς και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του ΚΘΒΕ.

Τη μουσική σύνθεση υπογράφει ο καταξιωμένος Γιώργος Ανδρέου, ενώ τη χορογραφία ο διεθνώς αναγνωρισμένος Κωνσταντίνος Ρήγος, προσδίδοντας δυναμισμό και σύγχρονη σκηνική γλώσσα. Η Φρόσω Λύτρα δημιουργεί ένα σκηνικό περιβάλλον με έντονη εικαστική ταυτότητα, ο Νίκος Χαρλαύτης σχεδιάζει τα κουστούμια ενώ ο Στέλιος Τζολόπουλος υπογράφει τους φωτισμούς.

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