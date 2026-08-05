Coca-Cola HBC: Αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 7,5% στο εξάμηνο

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Ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο παρουσίασε η Coca-Cola HBC, με τα οργανικά έσοδα να αυξάνονται κατά 9,6%, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Η δυναμική αυτή αντανακλά, σύμφωνα με τη διοίκηση, τη συνεπή και αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής, τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στις εξειδικευμένες δυνατότητές και τη δύναμη του χαρτοφυλακίου προϊόντων 24/7 κατανάλωσης.

H Coca-Cola HBC AG, Όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων προσανατολισμένος στην ανάπτυξη και στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματά της για το εξάμηνο που έληξε στις 3 Ιουλίου 2026.

Βασικά σημεία επιδόσεων εξαμήνου

Η ισχυρή υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων, οδήγησε σε σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 9,6% σε οργανική βάση

– Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 7,5% σε οργανική βάση στο πρώτο εξάμηνο του έτους, κυρίως λόγω των επιδόσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά +6,4%, και στα ποτά ενέργειας +26,1%.

– Παρότι το α’ τρίμηνο υπήρχε το όφελος από τέσσερις επιπλέον ημέρες πωλήσεων, οι όγκοι πωλήσεων το β΄ τρίμηνο επιταχύνθηκαν σε υποκείμενη βάση, σημειώνοντας αύξηση 5,8%, υποστηριζόμενη από ευρείας βάσης ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

– Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 1,9% σε οργανική βάση, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης εσόδων (RGM), παρά την επίπτωση από το μείγμα χωρών.

– Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,8% σε δημοσιευμένη βάση, λόγω της ισχυρής οργανικής αύξησης και του οφέλους από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου.

Αύξηση του μεριδίου αγοράς μας σε αξία κατά 80 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά και κατά 40 μονάδες βάσης στα ανθρακούχα αναψυκτικά για την περίοδο.

Ισχυρή αύξηση των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών κατά 15,2% σε οργανική βάση

– Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €760,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 15,2% σε οργανική βάση και 17,0% σε δημοσιευμένη βάση, υποστηριζόμενα από μία ήπια ευνοϊκή επίδραση στις συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου.

– Το περιθώριο συγκρίσιμου μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 110 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 37,8%, επωφελούμενο από την ισχυρή ανάπτυξη των εσόδων.

– Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των εσόδων αυξήθηκαν κατά 50 μονάδες βάσης έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου, αντανακλώντας υψηλότερες επενδύσεις μάρκετινγκ, με έμφαση σε σημαντικές διοργανώσεις και κυκλοφορίες καινοτόμων προϊόντων.

– Tο περιθώριο συγκρίσιμου λειτουργικού κέρδους βελτιώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης σε δημοσιευμένη και οργανική βάση, φθάνοντας στο 12,2%.

Βασικά στοιχεία ανά αγορά: Ευρείας βάσης αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση

– Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,2% σε οργανική βάση, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,9% σε οργανική βάση.

– Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,0% σε οργανική βάση, λόγω της αύξησης τόσο του όγκου πωλήσεων όσο και των εσόδων ανά κιβώτιο. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,8% σε οργανική βάση.

– Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,0% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης του όγκου πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23,9% σε οργανική βάση.

Ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή, συνεχίζοντας παράλληλα τις επενδύσεις

– Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,51 σημειώνοντας αύξηση κατά 15,2%, λόγω της ισχυρής αύξησης των λειτουργικών κερδών, η οποία αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου.

– Ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές ύψους €215,7 εκατ., μειωμένες κατά 11,8% έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου, λόγω των υψηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών, καθώς συνεχίσαμε να επενδύουμε με στόχο την ανάπτυξη.

Συνεχιζόμενες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης και στις εξειδικευμένες δυνατότητες μας

– Σε συνεργασία με την The Coca Cola Company, υλοποιήσαμε επιτυχημένες προωθητικές δράσεις στις αγορές μας για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA, επιτυγχάνοντας ισχυρή συμμετοχή των καταναλωτών μέσω σχετικών ειδικών συσκευασιών Coca Cola και Powerade, προωθητικών ενεργειών προστιθέμενης αξίας και εξατομικευμένων εμπειριών για τους φιλάθλους

– Κυκλοφόρησε η ανανεωμένη συσκευασία της Coke Zero Sugar Zero Caffeine σε 18 αγορές, καταγράφοντας ισχυρή διψήφια αύξηση όγκου πωλήσεων.

– Κυκλοφόρησαν καινοτόμα προϊόντα Monster, παράλληλα με εμπορικές και προωθητικές ενέργειες που αξιοποίησαν τις συνεργασίες στο ποδόσφαιρο καθώς και με το MotoGP και τη Formula 1.

– Ο καφές σημείωσε αύξηση κατά 24,5% στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης, το οποίο αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα.

– Δημιουργήσαμε νέο Digital Hub στην Αίγυπτο, στα πλαίσια της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου.

Παραμένουμε εντός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa στο δεύτερο εξάμηνο του 2026

– Έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από τις κατά τόπους αρχές ανταγωνισμού, τέσσερις από τις έξι εγκρίσεις που απαιτούνται.

– Τον Ιούλιο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής εισηγήθηκε την έγκριση της συναλλαγής από το Δικαστήριο υποθέσεων ανταγωνισμού, υπό συγκεκριμένους όρους.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Βασιζόμενοι στη μακροχρόνια αναπτυξιακή μας πορεία, καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο, με τα οργανικά έσοδα να αυξάνονται κατά 9,6%, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Η δυναμική αυτή αντανακλά τη συνεπή και αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής μας, τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας και τη δύναμη του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης.

Οι ισχυρές συνεργασίες αποτελούν βασικό στοιχείο της δραστηριότητάς μας και οι προωθητικές δράσεις που υλοποιήσαμε σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA μαζί με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων μοναδικών εμπειριών για τους φιλάθλους και ειδικών συσκευασιών Coca Cola και Powerade, συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου. Η καινοτομία αποτέλεσε βασικό μοχλό ανάπτυξης, με δυναμικές πρωτοβουλίες στα εμπορικά σήματα ανθρακούχων αναψυκτικών, καθώς και Monster και Powerade. Πραγματοποιήσαμε επίσης πρόσφατα το Bitesize Investor event στο Κάιρο, όπου ήμασταν περήφανοι να παρουσιάσουμε την αναπτυξιακή πορεία και τα επιτεύγματα της Αιγύπτου μετά την εξαγορά μας το 2022, τα οποία υποστηρίχτηκαν από τη συνεχιζόμενη επενδυτική μας δραστηριότητα.

Καθώς εισερχόμαστε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομάδες μας, τους πελάτες μας, την The Coca Cola Company και όλους τους συνεργάτες μας για τη διαρκή αφοσίωση και υποστήριξή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, αναβαθμίζουμε σήμερα τις χρηματοοικονομικές κατευθύνσεις μας για το 2026. Το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό και απρόβλεπτο, ωστόσο, είμαστε βέβαιοι ότι το χαρτοφυλάκιο, οι δυνατότητες και οι άνθρωποί μας μάς δίνουν τα εφόδια να συνεχίσουμε τη θετική μας πορεία στην αγορά και να δημιουργούμε αξία».

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