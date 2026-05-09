Coca-Cola HBC: Διψήφια άνοδος πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο με ώθηση από αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η Coca-Cola HBC κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις να αυξάνονται κατά 11,6% σε οργανική βάση, ενισχυμένα από την άνοδο των όγκων πωλήσεων, τη δυναμική βασικών κατηγοριών προϊόντων και τις εμπορικές πρωτοβουλίες στις αγορές δραστηριοποίησης του ομίλου.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 9,6% σε οργανική βάση, ενώ χωρίς την επίδραση των τεσσάρων επιπλέον ημερών πωλήσεων της περιόδου, η αύξηση διαμορφώθηκε περίπου στο 3,5%. Η μεγαλύτερη συμβολή προήλθε από τις κατηγορίες ανθρακούχων αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.

Στα ανθρακούχα αναψυκτικά, οι όγκοι πωλήσεων ενισχύθηκαν κατά 9,4%, ενώ στην κατηγορία των ενεργειακών ποτών η αύξηση έφτασε το 27%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε όλες τις γεωγραφικές κατηγορίες αγορών. Στις αναπτυγμένες αγορές, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,3% σε οργανική βάση, με σταθερές επιδόσεις στους όγκους πωλήσεων και περιορισμένη βελτίωση των εσόδων ανά κιβώτιο.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές, η οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκε στο 10,3%, με ώθηση τόσο από την άνοδο των όγκων όσο και από τη βελτίωση των εσόδων ανά κιβώτιο. Στις αναδυόμενες αγορές, η αύξηση έφτασε το 15%, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης στις αγορές της Αφρικής.

Παράλληλα, η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε ενίσχυση του μεριδίου αγοράς σε αξία κατά 110 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά από την αρχή του έτους.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ο όμιλος συνέχισε τις εμπορικές πρωτοβουλίες «Coke and Meals», προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των τοπικών αγορών, ενώ προχώρησε και σε νέες κυκλοφορίες προϊόντων και συσκευασιών. Μεταξύ άλλων, η ανανεωμένη συσκευασία της Coke Zero Sugar Zero Caffeine διατέθηκε σε 16 αγορές.

Στην κατηγορία των ενεργειακών ποτών λανσαρίστηκαν νέες γεύσεις Monster, όπως το Viking Berry, καθώς και προϊόν χωρίς ζάχαρη σε συνεργασία με τον Valentino Rossi. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ανάπτυξη στην κατηγορία καφέ στο κανάλι εκτός σπιτιού κατανάλωσης, καθώς και νέα προϊόντα Powerade που συνδέθηκαν με αθλητικές διοργανώσεις και συνεργασίες.

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική ανάπτυξης, η Coca-Cola HBC επανέλαβε ότι η διαδικασία εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με στόχο την ολοκλήρωσή της στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Στις 26 Μαρτίου, η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση ομολόγων ύψους 1,4 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, ενώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί τέσσερις από τις έξι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε παράλληλα τις οικονομικές εκτιμήσεις για το σύνολο του 2026, σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι επενδύσεις σε προϊόντα, εμπορικές πρωτοβουλίες και δράσεις βιωσιμότητας σε όλες τις αγορές του ομίλου.

