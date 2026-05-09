Κολομβία: Δολοφονία 25χρονου δημοσιογράφου σε περιοχή συμμοριών

Το άψυχο σώμα νεαρού δημοσιογράφου βρέθηκε χθες Παρασκευή σε περιοχή της βορειοδυτικής Κολομβίας όπου δρουν ένοπλες οργανώσεις επιδιδόμενες σε διακίνηση ναρκωτικών και εμπορία χρυσού εξορυσσόμενου παράνομα, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της χώρας, ο Γουστάβο Πέτρο.

Ο Ματέο Πέρες, 25 ετών, εξαφανίστηκε την Τρίτη, ενώ έκανε ρεπορτάζ για τη βία σε επαρχιακή περιοχή στον νομό Αντιόκια (βορειοδυτικά), όπου δρουν τόσο διαφωνούντες των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) όσο και διακινητές ναρκωτικών του Clan del Golfo, του ισχυρότερου καρτέλ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε αρχικά μέσω X το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP).

«Δολοφονήθηκε από τον Τζον Έντισον Τσαλά Τορεχάνο», ανέφερε ο πρόεδρος Πέτρο μέσω X, προσθέτοντας ότι «η ομάδα του Έντισον Τσαλά είναι αφιερωμένη στον έλεγχο της παράνομης εξόρυξης χρυσού».

Ο αρχηγός του κράτους πρόσθεσε ότι «ο Ερυθρός Σταυρός και ο Συνήγορος του Λαού, με την υποστήριξη της κυβέρνησης, κατάφεραν να εισέλθουν στην περιοχή και να βρουν το πτώμα», αναφέροντας από την πλευρά του ότι το θύμα ήταν 23 ετών.

Η περιοχή της Μπρισένιο, όπου βρέθηκε νεκρός ο δημοσιογράφος, είναι κατά τον πρόεδρο Πέτρο «αυτή όπου καταγράφεται ο υψηλότερος δείκτης ανθρωποκτονιών σε όλη την Κολομβία».

Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας Πέδρο Σάντσες είχε αναγγείλει πως θα διεξαγόταν στρατιωτική επιχείρηση για να εντοπιστεί ο νεαρός δημοσιογράφος και φοιτητής.

Ο εικοσιπεντάχρονος είχε γίνει σημαντική «φωνή που εκπροσωπούσε την τοπική κοινότητα» μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και γι’ αυτό «αντιμετώπιζε πιέσεις» καθώς έκανε έρευνες «για την παράνομη οικονομία που συνδέεται με ένοπλες οργανώσεις», σύμφωνα με το FLIP.

Ο Ματέο Πέρες, διευθυντής του ψηφιακού περιοδικού El Confidente de Yarumal, δεν δίσταζε, παρά τις απειλές που είχε δεχτεί, να καλύπτει πολιτικά θέματα, την εγκληματικότητα και τη διαφθορά.

Οι δημοσιογράφοι στην Κολομβία ζουν σε πολλές περιπτώσεις υπό την απειλή ένοπλων οργανώσεων που ελέγχουν πελώριους τομείς της χώρας, αντλώντας έσοδα από τη διακίνηση κοκαΐνης, την παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων και τις εκβιάσεις.

Ο Συνήγορος του Λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημείωσε προχθές Πέμπτη ότι ο Ματέο Πέρες βρισκόταν στην περιοχή για να «καλύψει δημοσιογραφικά πρόσφατες συγκρούσεις».

Στην Κολομβία έχουν δολοφονηθεί τουλάχιστον 170 δημοσιογράφοι από το 1977, σύμφωνα με το FLIP.

