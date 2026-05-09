Όμιλος Φάις: Επενδύσεις 15 εκατ. ευρώ έως το 2027 με επέκταση σε νέες αγορές

Νέο επενδυτικό κύκλο ανάπτυξης, με συνολικό ύψος επενδύσεων που προσεγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026-2027, δρομολογεί ο Όμιλος Φάις, ενισχύοντας τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα και στις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο όμιλος, που διατηρεί παρουσία σε έξι χώρες και εκπροσωπεί περισσότερα από 100 διεθνή brands, επικεντρώνει τη στρατηγική του στη γεωγραφική επέκταση, στην αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων και στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων του.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, για το 2026 προγραμματίζονται επενδύσεις ύψους 7-8 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2027 οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στα 7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον επενδυτικών κινήσεων, εφόσον προκύψουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στο διεθνές περιβάλλον.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής ανάπτυξης αποτελεί η ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου σε νέες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης μέσω του brand Kiko Milano, για το οποίο ο όμιλος διαχειρίζεται το franchise. Οι συζητήσεις για είσοδο σε δύο νέες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ εξετάζεται και η προσθήκη νέων εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα, την Τσεχία και τη Σλοβακία.

Η επέκταση του δικτύου καταστημάτων συνεχίζεται παράλληλα και στις υφιστάμενες αγορές. Στα τέλη του 2025 λειτούργησε το πρώτο κατάστημα Kiko Milano στην Πράγα, ενώ στις αρχές του 2026 ακολούθησε δεύτερο σημείο πώλησης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη νέου καταστήματος στη Μπρατισλάβα.

Στην ελληνική αγορά, ο όμιλος σχεδιάζει νέα καταστήματα Kiko Milano στη Ρόδος και στον Πειραιάς, ενώ στη Μύκονος επαναλειτούργησε το κατάστημα του brand μετά τη χειμερινή περίοδο. Επιπλέον, προχωρά ο σχεδιασμός νέου καταστήματος Καλογήρου στο νησί, ενώ πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία νέο κατάστημα Levi’s στη Θεσσαλονίκη.

Σημαντικό μέρος των επενδύσεων αφορά επίσης την ανακαίνιση υφιστάμενων σημείων πώλησης. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα ανακαινισμένα καταστήματα Mango στο River West και Ferragamo στη Σταδίου κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων 15%-20% μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης.

Παράλληλα, ο όμιλος εξετάζει την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στον τομέα wellness, τον οποίο αξιολογεί ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται νέες συνεργασίες και επενδυτικές κινήσεις στην ελληνική αγορά.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγορές, η διοίκηση εμφανίζεται επιλεκτική, δίνοντας προτεραιότητα σε κινήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας χωρίς σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους.

Το 2025 ο όμιλος κατέγραψε αύξηση συγκρίσιμων ενοποιημένων πωλήσεων κατά 7%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 226 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 9% και ανήλθαν σε 45,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ενισχύθηκαν κατά 11%, στα 15,6 εκατ. ευρώ.

Ο τομέας ένδυσης και υπόδησης παρέμεινε η βασική δραστηριότητα του ομίλου, ενώ θετική πορεία κατέγραψαν και οι δραστηριότητες καλλυντικών και εκμετάλλευσης ακινήτων. Παράλληλα, βελτιώθηκε η κεφαλαιακή διάρθρωση, με μείωση του καθαρού δανεισμού και ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων.

