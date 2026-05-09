search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 11:23
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.05.2026 10:41

Γεραπετρίτης για την Ημέρα της Ευρώπης: Η Ελλάδα στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες για τη μετεξέλιξη της ΕΕ

09.05.2026 10:41
gerapetritis_1811_1920-1080_new

Με αφορμή την Ημέρα Ευρώπης, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνει το δικό του μήνυμα λέγοντας πως: «Σήμερα, 76 χρόνια μετά τη Διακήρυξη Schuman, τα βασικά της διδάγματα για συνεργασία, ειρήνη και αλληλεγγύη παραμένουν περισσότερο επίκαιρα από ποτέ».

Όπως τονίζει ο ίδιος, «Πέντε μόλις χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1950, ο Robert Schuman στην ιστορική ομιλία του της 9ης Μαΐου, έθεσε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Αναλυτικά το μήνυμά του:

Πέντε μόλις χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1950, ο Robert Schuman στην ιστορική ομιλία του της 9ης Μαΐου, έθεσε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Σήμερα, 76 χρόνια μετά τη Διακήρυξη Schuman, τα βασικά της διδάγματα για συνεργασία, ειρήνη και αλληλεγγύη παραμένουν περισσότερο επίκαιρα από ποτέ.

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αστάθειας, και με τον πόλεμο να επιστρέφει στην ευρωπαϊκή ήπειρο, τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης οφείλουμε να αποδείξουμε εκ νέου ότι η συνεργασία των εθνών μπορεί να υπερισχύσει των συγκρούσεων και διχασμών και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την προάσπιση των αξιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η Ελλάδα, ως ένα από τα αρχαιότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες για τη μετεξέλιξη, διεύρυνση, στρατηγική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραμένει σταθερά προσηλωμένη, ώστε η αυτή η τομή στην παγκόσμια ιστορία να είναι πάντοτε σύμβολο ειρήνης, αλληλεγγύης και ενότητας.

Διαβάστε επίσης

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρωθυπουργός

Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

Τα… μαργαριτάρια του Φειδία σε συνέντευξη και η απίθανη δικαιολογία που επικαλέστηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ADONIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόωρες εκλογές

dolofonia irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Σε ειδικά κελιά στον Κορυδαλλό ο 54χρονος και η σύζυγός του – Η στιγμή της μεταγωγής από τον Πειραιά (Video)

ellada-tourismos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικός τουρισμός 2026: Η «ακτινογραφία» της σεζόν – Αντιμέτωποι με το κόστος και τη γεωπολιτική αστάθεια

panelladikes_epal_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ – Πώς θα το λάβουν οι δικαιούχοι

kanellopoulou (1)
LIFESTYLE

Μαρία Κανελλοπούλου: «Έφυγα από το χωριό μου λόγω χούντας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Μαρία Καρυστιανού αποδέχθηκε το κάλεσμα της Κρήτης και αναλαμβάνει το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 11:22
ADONIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόωρες εκλογές

dolofonia irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Σε ειδικά κελιά στον Κορυδαλλό ο 54χρονος και η σύζυγός του – Η στιγμή της μεταγωγής από τον Πειραιά (Video)

ellada-tourismos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικός τουρισμός 2026: Η «ακτινογραφία» της σεζόν – Αντιμέτωποι με το κόστος και τη γεωπολιτική αστάθεια

1 / 3