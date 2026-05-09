search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 11:23
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.05.2026 10:19

Η Μπέττυ Μαγγίρα επίσημα στην κριτική επιτροπή του GNTM

09.05.2026 10:19
maggira-new-1536×864

Επίσημα πλέον η Μπέττυ Μαγγίρα θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του νέου κύκλου του GNTM.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου, στα social media του ριάλιτι μόδας ανακοινώθηκε πως είναι το τέταρτο πρόσωπο που συμπληρώνει την ομάδα, στο πλευρό του Άγγελου Μπράτη, του Λάκη Γαβαλά αλλά και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία θα παρουσιάζει παράλληλα το σόου.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Μπέττυ Μαγγίρα έρχεται στο νέο GNTM ως κριτής. Με ένστικτο, αυθεντικότητα και strong personality, είναι έτοιμη να αξιολογήσει, να ξεχωρίσει και να αναδείξει εκείνους που έχουν το κάτι παραπάνω».

Η Έλενα Γαλύφα είχε αποκαλύψει νωρίτερα, κατά λάθος, πως εκείνη είναι ο τέταρτος κριτής του GNTM κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στις τηλεοπτικές κάμερες.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του «Happy Day» πως αισθάνεται για την επιστροφή του διαγωνισμού, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πολύ χάρηκα και με τα παιδιά στο GNTM. Επιτέλους να ξεκινήσει, να τους βλέπουμε. Χάρηκα πάρα πολύ και με τη Μπέττυ, της έστειλα και μήνυμα».

Παρατηρώντας της αντιδράσεις των δημοσιογράφων τότε αναρωτήθηκε εάν δεν έπρεπε να το κάνει και χωρίς να πει περισσότερα σημείωσε πως εκείνη της απάντησε με emoji: «Ναι της έστειλα. Δεν πρέπει; Της έστειλα ευχές και μου απάντησε με καρδιές», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης

Η Σία Κοσιώνη σε δηλώσεις έξω από τα γραφεία του ΣΚΑΪ: «Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή»

«Τόμπολα» τηλεθέασης από το «Σόι σου» την Πέμπτη (8/5)

Η διάδοχη κατάσταση στις Ειδήσεις του ΣΚΑΪ, η ΕΣΗEΑ στα ευρωπαϊκά δημοσιογραφικά σαλόνια και ο σε συνέχειες αποχαιρετισμός του Στίβεν Κολμπέρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ADONIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόωρες εκλογές

dolofonia irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Σε ειδικά κελιά στον Κορυδαλλό ο 54χρονος και η σύζυγός του – Η στιγμή της μεταγωγής από τον Πειραιά (Video)

ellada-tourismos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικός τουρισμός 2026: Η «ακτινογραφία» της σεζόν – Αντιμέτωποι με το κόστος και τη γεωπολιτική αστάθεια

panelladikes_epal_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ – Πώς θα το λάβουν οι δικαιούχοι

kanellopoulou (1)
LIFESTYLE

Μαρία Κανελλοπούλου: «Έφυγα από το χωριό μου λόγω χούντας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Μαρία Καρυστιανού αποδέχθηκε το κάλεσμα της Κρήτης και αναλαμβάνει το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 11:22
ADONIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόωρες εκλογές

dolofonia irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Σε ειδικά κελιά στον Κορυδαλλό ο 54χρονος και η σύζυγός του – Η στιγμή της μεταγωγής από τον Πειραιά (Video)

ellada-tourismos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικός τουρισμός 2026: Η «ακτινογραφία» της σεζόν – Αντιμέτωποι με το κόστος και τη γεωπολιτική αστάθεια

1 / 3