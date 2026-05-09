Η Μπέττυ Μαγγίρα επίσημα στην κριτική επιτροπή του GNTM

Επίσημα πλέον η Μπέττυ Μαγγίρα θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του νέου κύκλου του GNTM.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου, στα social media του ριάλιτι μόδας ανακοινώθηκε πως είναι το τέταρτο πρόσωπο που συμπληρώνει την ομάδα, στο πλευρό του Άγγελου Μπράτη, του Λάκη Γαβαλά αλλά και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία θα παρουσιάζει παράλληλα το σόου.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Μπέττυ Μαγγίρα έρχεται στο νέο GNTM ως κριτής. Με ένστικτο, αυθεντικότητα και strong personality, είναι έτοιμη να αξιολογήσει, να ξεχωρίσει και να αναδείξει εκείνους που έχουν το κάτι παραπάνω».

Η Έλενα Γαλύφα είχε αποκαλύψει νωρίτερα, κατά λάθος, πως εκείνη είναι ο τέταρτος κριτής του GNTM κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στις τηλεοπτικές κάμερες.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του «Happy Day» πως αισθάνεται για την επιστροφή του διαγωνισμού, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πολύ χάρηκα και με τα παιδιά στο GNTM. Επιτέλους να ξεκινήσει, να τους βλέπουμε. Χάρηκα πάρα πολύ και με τη Μπέττυ, της έστειλα και μήνυμα».

Παρατηρώντας της αντιδράσεις των δημοσιογράφων τότε αναρωτήθηκε εάν δεν έπρεπε να το κάνει και χωρίς να πει περισσότερα σημείωσε πως εκείνη της απάντησε με emoji: «Ναι της έστειλα. Δεν πρέπει; Της έστειλα ευχές και μου απάντησε με καρδιές», επισήμανε.

