ΔΑΑ: Στα 9 εκατ. επιβάτες η κίνηση στο τετράμηνο παρά τις πιέσεις από Μέση Ανατολή

Σε θετικό έδαφος παρέμεινε η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, παρά την επιβράδυνση που καταγράφηκε τον Απρίλιο λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του αεροδρομίου, η συνολική επιβατική κίνηση τον Απρίλιο διαμορφώθηκε σε 2,74 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η εικόνα του μήνα αντανακλά επιβράδυνση σε σύγκριση με τους πρώτους μήνες του έτους και χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον Μάρτιο, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η διεθνής επιβατική κίνηση υποχώρησε οριακά κατά 0,9%, με 1,96 εκατ. επιβάτες, ενώ η εγχώρια κίνηση συνέχισε ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 6,1% και φθάνοντας τους 777.600 επιβάτες.

Σε επίπεδο τετραμήνου, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας ανήλθε σε 9,02 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 6,8%, ενώ η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε κατά 5,5%.

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν και οι κινήσεις αεροσκαφών. Κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, ο συνολικός αριθμός πτήσεων ανήλθε σε 77.039, αυξημένος κατά 5,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 5,5%, φθάνοντας τις 28.844, ενώ οι διεθνείς πτήσεις αυξήθηκαν κατά 5,2%, στις 48.195.

Ειδικά για τον Απρίλιο, οι συνολικές κινήσεις αεροσκαφών διαμορφώθηκαν σε 22.857, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6% σε ετήσια βάση. Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 4,5%, ενώ οι διεθνείς κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα κατά 0,2%.

Η διοίκηση του αεροδρομίου επισημαίνει ότι τα στοιχεία του Απριλίου παραμένουν προκαταρκτικά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν μετά την οριστικοποίηση των στατιστικών δεδομένων αργότερα μέσα στον Μάιο.

