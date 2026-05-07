Η Odyssey Cybersecurity επενδύει 25 εκατ. ευρώ και ενισχύει την κυβερνοανθεκτικότητα επιχειρήσεων παγκοσμίως

Ισχυρή ανάπτυξη στην ελληνική αγορά κυβερνοασφάλειας, καταγράφει η Odyssey Cybersecurity επενδύοντας δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη και στην πλατφόρμα ClearSkies™, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας και της κυβερνοανθεκτικότητας οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική συνεχίζει την πορεία της η Odyssey Cybersecurity, ενισχύοντας την παρουσία της τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά κυβερνοασφάλειας. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση άνω του 42% στην ελληνική αγορά την τελευταία διετία, παρουσιάζοντας παράλληλα επενδυτικό σχέδιο ύψους 25 εκατ. ευρώ έως το 2030, με βασικό άξονα την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια ενημερωτικού briefing στην Αθήνα, η διοικητική ομάδα της εταιρείας παρουσίασε τη στρατηγική της για τη μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο κυβερνοάμυνας σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο κυβερνοανθεκτικότητας. Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η πλατφόρμα ClearSkies™, η οποία αξιοποιεί δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση, διερεύνηση και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών σε πραγματικό χρόνο.

Η Odyssey διαθέτει σήμερα παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, ενώ την περίοδο 2023-2025 προχώρησε στην υλοποίηση 10 νέων έργων σε κρίσιμες υποδομές. Το ίδιο διάστημα, διαχειρίστηκε περισσότερα από 50 περιστατικά ransomware σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, γεγονός που, σύμφωνα με τη διοίκηση, αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη ένταση και πολυπλοκότητα των κυβερνοεπιθέσεων.

Η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω τη δραστηριότητά της σε αγορές της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ασίας, ενώ παράλληλα επενδύει στην ανάπτυξη συνεργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στη συνεχή εξέλιξη της πλατφόρμας ClearSkies™ και στην ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες της.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, η κυβερνοασφάλεια έχει πλέον περάσει σε μια νέα εποχή, όπου η προστασία από επιθέσεις δεν αρκεί από μόνη της. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να διασφαλίζουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη και υπό συνθήκες πίεσης ή μετά από ένα σοβαρό κυβερνοπεριστατικό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Odyssey Cybersecurity, Χρίστος Ονουφρίου, ανέφερε ότι η κυβερνοανθεκτικότητα αποτελεί πλέον κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα για κάθε οργανισμό. Όπως σημείωσε, η ταχύτητα λήψης αποφάσεων, η δυνατότητα προσαρμογής και η διατήρηση της εμπιστοσύνης πελατών και συνεργατών είναι στοιχεία που καθορίζουν πλέον τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που συνδυάζει τεχνολογία, υπηρεσίες και συμβουλευτική υποστήριξη. Μέσα από Managed Services, Advisory Services και Hybrid Integrated Solutions, η Odyssey επιδιώκει να καλύψει ολόκληρο τον κύκλο κυβερνοπροστασίας, από την πρόληψη και την ανίχνευση μέχρι την απόκριση και την ανάκαμψη μετά από ένα περιστατικό.

Ο ιδρυτής και CTO της εταιρείας, Ελευθέριος Αντωνιάδης, στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη νέα πραγματικότητα της κυβερνοασφάλειας. Όπως ανέφερε, οι κυβερνοεπιθέσεις εξελίσσονται πλέον με «ταχύτητα μηχανής», γεγονός που καθιστά αναγκαία την αξιοποίηση αυτοματοποιημένων συστημάτων ανίχνευσης και απόκρισης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει τη δυνατότητα ταχύτερης επεξεργασίας δεδομένων, καλύτερης ορατότητας απέναντι στις απειλές και αποτελεσματικότερης διαχείρισης σύνθετων περιστατικών ασφαλείας. Οι σχετικές λύσεις αναπτύσσονται από τις ομάδες έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Odyssey εκτιμά ότι η ελληνική αγορά κυβερνοασφάλειας εισέρχεται πλέον σε φάση έντονης ωρίμανσης. Η συνολική αξία της αγοράς αναμένεται να φτάσει τα 185 εκατ. ευρώ το 2026, καθώς επιχειρήσεις και οργανισμοί αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε ψηφιακές υποδομές και μηχανισμούς προστασίας.

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ζήτησης διαδραματίζει και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας NIS2, η οποία ενισχύει τις υποχρεώσεις οργανισμών και επιχειρήσεων σε θέματα κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων.

Ο general manager Greece της Odyssey, Απόστολος Πανδρούλας, υπογράμμισε ότι η κυβερνοασφάλεια μετατρέπεται πλέον από τεχνικό ζήτημα σε κρίσιμο παράγοντα επιχειρησιακής στρατηγικής και διοικητικής ευθύνης. Όπως ανέφερε, η αυξανόμενη εξάρτηση από ψηφιακές υποδομές καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη πιο ώριμων μηχανισμών προστασίας και διαχείρισης κινδύνων.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η πλατφόρμα ClearSkies™, η οποία λειτουργεί ως ο βασικός τεχνολογικός πυλώνας της εταιρείας. Η πλατφόρμα ενσωματώνει δυνατότητες Threat Detection, Investigation και Response, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για την επιτάχυνση της διερεύνησης απειλών και τον καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών απόκρισης.

Η ClearSkies™ υποστηρίζει σύγχρονα περιβάλλοντα SOC και MSSP, ενώ έχει συμπεριληφθεί και σε σχετικές εκθέσεις της Gartner τα έτη 2021 και 2024, γεγονός που ενισχύει τη διεθνή αναγνώριση της τεχνολογικής προσέγγισης της Odyssey Cybersecurity.

