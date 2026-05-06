Optimabank: Αυξάνει το μέρισμα 21% με ισχυρά κέρδη και νέα σχέδια ανάπτυξης στον χρηματοοικονομικό τομέα

Με θετικό απολογισμό και ενισχυμένες αποδόσεις για τους μετόχους της ολοκλήρωσε το 2025 η Optima bank, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πορεία σε ένα τραπεζικό περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό αλλά ταυτόχρονα γεμάτο ευκαιρίες. Η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2026, ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης, αλλά και τη διανομή αυξημένου μερίσματος, στέλνοντας μήνυμα συνέχειας της αναπτυξιακής στρατηγικής.

Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν μια ακόμη χρονιά ισχυρών επιδόσεων. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 170 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με το 2024. Η επίδοση αυτή συνοδεύτηκε από υψηλή απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 25,3%, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 24,5%, υποδηλώνοντας αποτελεσματική διαχείριση λειτουργικών δαπανών.

Η ανάπτυξη αποτυπώθηκε και στα βασικά μεγέθη του ισολογισμού. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 36%, φτάνοντας τα 6,3 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά δανειακά υπόλοιπα ενισχύθηκαν κατά 40%, αγγίζοντας τα 5,1 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η τράπεζα συνεχίζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση της οικονομίας και διευρύνοντας το πελατολόγιό της.

Στο επίκεντρο της συνέλευσης βρέθηκε και η πολιτική ανταμοιβής των μετόχων. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ύψους 0,23 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό 50,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το μέρισμα αντιστοιχεί στο 30% των καθαρών κερδών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της τράπεζας να συνδυάζει ανάπτυξη με διανομή αξίας στους μετόχους.

Πέρα από τα οικονομικά αποτελέσματα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προοπτικές και τις στρατηγικές κινήσεις για την επόμενη περίοδο. Κεντρικό ρόλο σε αυτόν τον σχεδιασμό έχει η πρόταση εξαγοράς της Euroxx, η οποία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητες της τράπεζας στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διαφοροποίησης των εσόδων και ενίσχυσης της παρουσίας σε τομείς όπως το brokerage, το investment banking και η διαχείριση κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα μπορούσε να αυξήσει τα έσοδα από προμήθειες κατά περίπου 20%, δημιουργώντας νέες πηγές ανάπτυξης πέρα από την παραδοσιακή τραπεζική δραστηριότητα. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για συνέργειες που ενδέχεται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της τράπεζας σε ένα περιβάλλον όπου οι υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Η διοίκηση της Optima bank επισημαίνει ότι η μέχρι τώρα πορεία βασίζεται σε έναν συνδυασμό στοχευμένης ανάπτυξης, αυστηρής διαχείρισης κόστους και αξιοποίησης ευκαιριών στην αγορά. Ωστόσο, όπως σημειώνουν αναλυτές, η διατήρηση αυτών των επιδόσεων σε βάθος χρόνου θα εξαρτηθεί από τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, τα επιτόκια και την εξέλιξη του ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο.

Το 2025 φαίνεται να αποτέλεσε μια χρονιά κατά την οποία η τράπεζα ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας το θετικό περιβάλλον που δημιούργησε η αύξηση της πιστωτικής ζήτησης. Ταυτόχρονα, η στρατηγική επέκτασης σε νέες δραστηριότητες δείχνει τη διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη, πέρα από τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται να είναι καθοριστική, καθώς η Optima bank καλείται να ισορροπήσει μεταξύ ανάπτυξης, διαχείρισης κινδύνων και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους της. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα του 2025 δείχνουν ότι η τράπεζα έχει εδραιώσει μια ισχυρή βάση, πάνω στην οποία επιχειρεί να χτίσει τα επόμενα βήματα της πορείας της.

