search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 10:49
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2026 09:50

Σε εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσουν Δούκας και Καστανίδης

06.05.2026 09:50
kastanidis xaris 8876- new

Πολλά μηνύματα, εκ της επιλογής των προσώπων, εκπέμπει η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Βαρβάρα για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Τα μηνύματα, πέρα από το αμιγώς πεδίο της αναθεώρησης, αφορούν βεβαίως στο… ΠΑΣΟΚ.

Βλέπετε, ομιλητές θα είναι ο Χάρης Δούκας, ο… Χάρης Καστανίδης, ο Γιώργος Σωτηρέλης και ο Ξενοφών Κοντιάδης.

Το ότι και μόνο θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι ο δήμαρχος Αθήνας με τον προσφάτως αποχωρήσαντα από το Κίνημα – και με βολές στον Νίκο ΑνδρουλάκηΚαστανίδη είναι το πρώτο και σοβαρό γεγονός, που αξίζει να δει κανείς.

Το ότι έχει προκληθεί και ο συνταγματολόγος Σωτηρέλης, ο οποίος πολιτικά έχει την άποψη ότι χρειάζονται ευρύτερες συγκλίσεις στον προοδευτικό χώρο, επίσης έχει τη σημασία του.

Κι ένα ακόμα ενδιαφέρον: Συντονιστής θα είναι ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, ο οποίος είναι… βέρος Παπανδρεϊκός!

Για να φανεί η σημασία αυτής της «ταυτότητας» του Μίχου, αρκεί να πούμε ότι το παπανδρεϊκό μπλοκ είναι πυρ και μανία με την σύγκρουση της ηγεσίας με τον Καστανίδη – ο Δημήτρης Ρέππας ζήτησε την επιστροφή του πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης στο ΠΑΣΟΚ.

Διαβάστε επίσης:

Ο Βορίδης λέει «όχι» σε εκλογές

Νέα παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα: Τι προτείνει για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Ο Χάρης Μαμουλάκης ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το κόμμα Τσίπρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panelladikes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές: 5+3 απλές οδηγίες για τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων 

Toyota-Aygo-X-Hyrbid-62-of-79
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Toyota Aygo X Hybrid: Αναλυτικά εκδόσεις, εξοπλισμός και τιμές για το best-seller πόλης

European Parliament
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αδιαφορία στην ευρωβουλή για τους κτηνοτρόφους: Οι μισοί Έλληνες ευρωβουλευτές έφυγαν πριν την κρίσιμη ψηφοφορία

trikiklo
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ηλικιωμένος σκοτώθηκε ενώ άλλαζε εξάρτημα σε τρίκυκλο

CHEAPEST-FULL-HYBRID
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Top 10 φθηνότερων full hybrid αυτοκινήτων στην Ελλάδα – Τιμές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος και οι... έμμεσες συναλλαγές cash άνω των 500€ - Πώς θα αποτραπεί το... σπάσιμο των αποδείξεων 

marco rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Τέλος η επίθεση στο Ιράν, ώρα για διπλωματική λύση, στους 10 οι νεκροί ναυτικοί στο Ορμούζ» - Τι είπε για Λίβανο, Κούβα και Βατικανό (Videos)

livanos – tsipras- voridis- panagopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει η ΝΔ για Λιβανό, Αραμπατζή, το άρθρο 144 για υποκλοπές, η φράση «είπε τέτοια μαλ..κία;» του Τσίπρα, ο Βορίδης και το σωσίβιο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 10:49
panelladikes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές: 5+3 απλές οδηγίες για τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων 

Toyota-Aygo-X-Hyrbid-62-of-79
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Toyota Aygo X Hybrid: Αναλυτικά εκδόσεις, εξοπλισμός και τιμές για το best-seller πόλης

European Parliament
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αδιαφορία στην ευρωβουλή για τους κτηνοτρόφους: Οι μισοί Έλληνες ευρωβουλευτές έφυγαν πριν την κρίσιμη ψηφοφορία

1 / 3