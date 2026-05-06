Πολλά μηνύματα, εκ της επιλογής των προσώπων, εκπέμπει η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Βαρβάρα για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Τα μηνύματα, πέρα από το αμιγώς πεδίο της αναθεώρησης, αφορούν βεβαίως στο… ΠΑΣΟΚ.
Βλέπετε, ομιλητές θα είναι ο Χάρης Δούκας, ο… Χάρης Καστανίδης, ο Γιώργος Σωτηρέλης και ο Ξενοφών Κοντιάδης.
Το ότι και μόνο θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι ο δήμαρχος Αθήνας με τον προσφάτως αποχωρήσαντα από το Κίνημα – και με βολές στον Νίκο Ανδρουλάκη – Καστανίδη είναι το πρώτο και σοβαρό γεγονός, που αξίζει να δει κανείς.
Το ότι έχει προκληθεί και ο συνταγματολόγος Σωτηρέλης, ο οποίος πολιτικά έχει την άποψη ότι χρειάζονται ευρύτερες συγκλίσεις στον προοδευτικό χώρο, επίσης έχει τη σημασία του.
Κι ένα ακόμα ενδιαφέρον: Συντονιστής θα είναι ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, ο οποίος είναι… βέρος Παπανδρεϊκός!
Για να φανεί η σημασία αυτής της «ταυτότητας» του Μίχου, αρκεί να πούμε ότι το παπανδρεϊκό μπλοκ είναι πυρ και μανία με την σύγκρουση της ηγεσίας με τον Καστανίδη – ο Δημήτρης Ρέππας ζήτησε την επιστροφή του πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης στο ΠΑΣΟΚ.
